Олимпиаду планируют провести в июле-августе 2021 года

Олимпийские игры 2020 года перенесли на следующий год, но окончательные даты проведения еще не утверждены. По информации из Японии, мероприятие запланировано на июль-август 2021 года.
«Новые даты Олимпийских игр в Токио, согласно сообщениям из Японии, – 23 июля – 8 августа 2021 года», – пишет бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- На последних Олимпиадах футбольный турнир начинался до официальной церемонии открытия.
- Олимпиаду перенесли из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 27000 человек.
Источник: телеграм-канал Василия Конова