Олимпиаду планируют провести в июле-августе 2021 года

Олимпийские игры 2020 года перенесли на следующий год, но окончательные даты проведения еще не утверждены. По информации из Японии, мероприятие запланировано на июль-август 2021 года.

«Новые даты Олимпийских игр в Токио, согласно сообщениям из Японии, – 23 июля – 8 августа 2021 года», – пишет бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.