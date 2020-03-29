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    Олимпиаду планируют провести в июле-августе 2021 года

    Олимпийские игры 2020 года перенесли на следующий год, но окончательные даты проведения еще не утверждены. По информации из Японии, мероприятие запланировано на июль-август 2021 года.

    «Новые даты Олимпийских игр в Токио, согласно сообщениям из Японии, – 23 июля – 8 августа 2021 года», – пишет бывший глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • На последних Олимпиадах футбольный турнир начинался до официальной церемонии открытия.
    • Олимпиаду перенесли из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 27000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    29.03.2020 09:47
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