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  • Роналду – после выписки мамы из больницы: «Заботьтесь о близких»

Роналду – после выписки мамы из больницы: «Заботьтесь о близких»

29 марта 2020, 08:55
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сфотографировался с мамой после ее выписки из больницы. Она была госпитализирована в связи с инсультом.

«Благодарю, что мама вернулась из больницы и идет на поправку. Заботьтесь о близких», – написал футболист.

  • Маме Роналду делали операцию, которая позволила избежать поражений речевого и двигательного центров головного мозга.
  • Игрок сейчас находится на Мадейре в связи с пандемией коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 27000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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Hala Madrid
1585465375
Здоровья всем мамам!)
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