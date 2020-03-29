Роналду – после выписки мамы из больницы: «Заботьтесь о близких»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сфотографировался с мамой после ее выписки из больницы. Она была госпитализирована в связи с инсультом.

«Благодарю, что мама вернулась из больницы и идет на поправку. Заботьтесь о близких», – написал футболист.

Маме Роналду делали операцию, которая позволила избежать поражений речевого и двигательного центров головного мозга.

Игрок сейчас находится на Мадейре в связи с пандемией коронавируса.

По всему миру от инфекции умерло более 27000 человек.