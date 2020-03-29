Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Роналду – после выписки мамы из больницы: «Заботьтесь о близких»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сфотографировался с мамой после ее выписки из больницы. Она была госпитализирована в связи с инсультом.

    «Благодарю, что мама вернулась из больницы и идет на поправку. Заботьтесь о близких», – написал футболист.

    • Маме Роналду делали операцию, которая позволила избежать поражений речевого и двигательного центров головного мозга.
    • Игрок сейчас находится на Мадейре в связи с пандемией коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 27000 человек.

    text

    Публикация от text (@cristiano) 28 Мар 2020 в 4:17 PDT

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2020 08:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10070

      KLIM777 29 марта, 12:49

      Будем заботиться, но не у всех есть деньги даже на платную палату

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +403

      Hala Madrid 29 марта, 10:02

      Здоровья всем мамам!)

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru