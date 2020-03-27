Главные новости дня. Дибала рассказал о протекании коронавирусной инфекции, совет директоров «Локомотива» одобрил приглашение Кокорина

Дибала – о коронавирусе: «Я едва мог дышать».

Sport.es: «Бавария» попросила тер Стегена не продлевать контракт с «Барселоной».

Marca: Ла Лига рассматривает три варианта возобновления сезона.

Нагучев: «Отмена спортивных событий очень серьезно ударит по бюджету. У Димы Шнякина квартира в ипотеке, когда есть финансовые обязательства – это уже проблема».

Егоров: «Сегодня был совет директоров «Локомотива». По Кокорину решение позитивное».

«Ведомости»: рейтинги «Матч ТВ» упали с 3,7% до 2.

Черчесов – о Бакаеве: «У него бывают фазы, когда на 10-15 минут пропадает с поля».

Кроос запустил челлендж по исполнению финта Зидана.