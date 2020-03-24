Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    «Ведомости»: Рейтинги «Матч ТВ» упали с 3,7% до 2

    Рейтинги «Матч ТВ» за последние две недели упали до 2% по данным аналитической компании Mediascope.

    Год назад в те же дни показатели спортивного канала составляли 3,7%.

    Опросы проводились среди зрителей-мужчин в возрасте 14–59 лет в городах России с населением более 100 000 человек.

    Сейчас «Матч ТВ» показывает повторы спортивных событий, обзоры лучших голов и кинофильмы.

    По словам представителя «Матч ТВ, схожая ситуация сложилась у всех без исключения спортивных СМИ не только в России, но и в мире.

    «Тем не менее нам есть что предложить зрителю. У «Матч ТВ» много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправление ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны», – заявил представитель «Матч ТВ».

    Источник: «Ведомости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:54
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9515

      DeStar 17 минут назад

      Ну спорта нет и рейтинги упали, нечего даже пояснять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8853

      parevg 42 минуты назад

      Я думаю до минус два, как только хоккей остановили, я этот канал вообще не включал, как и многие мои знакомые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      sergeyshubin 44 минуты назад

      Да и не нужен этот канал, заплатить три сотни и не парясь смотреть много футбола это не дорого, и не надо гнать что у простого народа нет 300₽!!! Просто привыкли все на халяву, а потом жалуемся что у нас все плохо,что пивнушки в каждом дворе, так посмотрите на себя!!! Куда в первую очередь вы инвестируете??? Если есть спрос будет и предложение, просто не купи пару дней разливнухи и вот тебе месячная подписка на футбол... Повторюсь еще раз у нас каждый кто хочет смотреть футбол в состоянии купить подписку!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8853

      parevg > sergeyshubin 33 минуты назад

      И согласен, и нет. Все верно, 300 рублей немного, НО, в нашей деревне, альтернатива эфирному ТВ, только тарелка. Доступа и инету нет, только мобильный.
      А каждый матч это 1,5 - 2 гига
      Поэтому должен быть спортивный канал, с трансляциями матчей по основным видам спорта, и с новостями и обзорами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8440

      ufos73 > sergeyshubin 16 минут назад

      А если я смотрю тока игры Спартака, зачем мне весь пакет? за 4-5 игр 300 становится много... Не я согласен, визг тв полное овно, но оно такое из за овна руководителей. Спортивный канал стране нужен, но он не должен быть таким. К тому же люди не тока футбол смотрят
      Канал не защищаю, вообще ящик не смотрю, но вот нельзя просто брать и закрывать такие вещи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1008

      zagrizlik 1 час назад

      Ведьма в экстазе ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      vladimir-7 1 час назад

      Сейчас, пока нет футбола, нужно показывать всё по платному каналу
      Матч-премьер и рейтинг Матч-ТВ будет равен нулю, он ведь к этому
      стремится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +855

      "supermax" 1 час назад

      интересно с чего бы это....не надо говорить о коронавирусе...это давно назревало...все самое вкусное показывают на платных каналах....збс у нас идет популяризация в стране спорта и футбола в частности

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10450

      vladimir-7 > "supermax" 1 час назад

      ...ну да, а у детей денег до х.. и больше, так считает Матч-ТВ.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru