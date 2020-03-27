Marca: Ла Лига рассматривает три варианта возобновления сезона

Ла Лига продолжает обсуждать с Ассоциацией испанских футболистов возможные сценарии возобновления сезона.

На сегодняшний день, по информации Marca, есть три рабочих варианта.

1) Матчи начнут проводиться в середине мая, что позволит завершить чемпионат в период с 30 июня по 15 июля. Однако для этого должна довольно быстро стабилизироваться эпидемиологическая ситуация в стране.

2) Дождаться окончательной победы над пандемией коронавируса и закончить турнир в августе или сентябре. В таком случае сдвинется старт следующего сезона.

3) Возобновить розыгрыш национального первенства не ранее сентября, чтобы исключить любые риски, связанные с заражением игроков. Данный сценарий также внесет серьезные изменения в календарь кампании-2020/21.