Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Marca: Ла Лига рассматривает три варианта возобновления сезона

    Ла Лига продолжает обсуждать с Ассоциацией испанских футболистов возможные сценарии возобновления сезона.

    На сегодняшний день, по информации Marca, есть три рабочих варианта.

    1) Матчи начнут проводиться в середине мая, что позволит завершить чемпионат в период с 30 июня по 15 июля. Однако для этого должна довольно быстро стабилизироваться эпидемиологическая ситуация в стране.

    2) Дождаться окончательной победы над пандемией коронавируса и закончить турнир в августе или сентябре. В таком случае сдвинется старт следующего сезона.

    3) Возобновить розыгрыш национального первенства не ранее сентября, чтобы исключить любые риски, связанные с заражением игроков. Данный сценарий также внесет серьезные изменения в календарь кампании-2020/21.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38923

      portero 1 минуту назад

      Что-то они пессимистично настроены, учеба только в сентябре начнется... жить то на что? без работы начнутся бунты и погромы везде, вот армиям будет работа, уничтожать своих граждан.....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru