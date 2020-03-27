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  • Marca: Ла Лига рассматривает три варианта возобновления сезона

Marca: Ла Лига рассматривает три варианта возобновления сезона

27 марта 2020, 15:45
4

Ла Лига продолжает обсуждать с Ассоциацией испанских футболистов возможные сценарии возобновления сезона.

На сегодняшний день, по информации Marca, есть три рабочих варианта.

1) Матчи начнут проводиться в середине мая, что позволит завершить чемпионат в период с 30 июня по 15 июля. Однако для этого должна довольно быстро стабилизироваться эпидемиологическая ситуация в стране.

2) Дождаться окончательной победы над пандемией коронавируса и закончить турнир в августе или сентябре. В таком случае сдвинется старт следующего сезона.

3) Возобновить розыгрыш национального первенства не ранее сентября, чтобы исключить любые риски, связанные с заражением игроков. Данный сценарий также внесет серьезные изменения в календарь кампании-2020/21.

Источник: Marca
Испания. Примера
Комментарии (4)
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portero
1585316356
Что-то они пессимистично настроены, учеба только в сентябре начнется... жить то на что? без работы начнутся бунты и погромы везде, вот армиям будет работа, уничтожать своих граждан.....
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portero
1585330163
Да млин... они там готовы сидеть в карантине долго, у них полицейский умер 57 лет и во Франции девочка 18 лет..... хорошо их отзомбировали... устал от общения... говопят что минимум 2 месяца карантин, похоже хозяин один везде руководит и у нас так сделают...
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zigbert
1585338198
Не очень радужная информация.Остается только ждать и бороться с эпидемией.
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