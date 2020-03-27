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  • Кокорин: «Слышал много нехороших комментариев о «Сочи», но оказалось, что всe нормально»

Кокорин: «Слышал много нехороших комментариев о «Сочи», но оказалось, что всe нормально»

27 марта 2020, 00:15
6

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как изменилось его мнение о сочинском клубе после перехода.

– После первого матча за «Сочи» на сборах вы сказали, что чувствуете будто находитесь в команде уже пару месяцев. Почему было такое ощущение?

– До этого я слышал много комментариев о «Сочи», они были не совсем хорошими. Когда попал в клуб и лично со всем столкнулся, оказалось, что всe нормально. Нужно было только время на адаптацию, понять новые наработки, взгляды тренера. Было приятно играть с ребятами, мы хорошо понимали друг друга, поэтому так и сказал. Сама атмосфера в команде тоже была отличной. Ещe многих ребят знал, отсюда и ощущение, что с ними уже немало времени провeл.

– Болельщики и журналисты рассматривали каждый матч «Сочи» через ваши действия. Вы спокойно к этому относились?

– Да, я понимаю это и вижу, какое большое внимание к клубу. Это очень приятно. Мы стараемся оправдывать эти ожидания. Жалко, что сейчас, когда в Сочи распогодилось, чемпионат остановился.

– Думаете, интерес исключительно из-за вас?

– Я знаю, что у меня много друзей по всему миру. У них нет возможности приехать, но они мне пишут – например, что первый раз посмотрели наш футбол и теперь за «Сочи» болеют. Таких людей очень много. Уверен, другие болельщики тоже за нами следили. Все-таки команда в последнее время показывала качественную игру. Думаю, если бы не перерыв – сейчас мы бы увидели большое количество зрителей на нашем стадионе.

  • Кокорин почти месяц не хотел переходить в «Сочи».
  • Права на 29-летнего форварда до конца сезона принадлежат «Зениту».
  • В составе южан игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

Кокорин – о поздравлениях от Погба и Фабрегаса: «Удивило, что были такие тeплые слова. Знаком с ними, но близко не дружим»

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Hektor 84
1585260010
Быстро переобулся. И как теперь поет!
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Октавиус
1585261147
несколько дополнительных нолей в контракте вообще житуху нормальной делают)
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ZENIT***
1585293182
А, это ты из за плохих коментов так не хотел переходить в Сочи?
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portero
1585294604
Санёк оставайся в Сочи!!!!! Мечта многих жить там тепло , море рядом, еще и бабосы очень хорошие капают. Лепота .....
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zigbert
1585328741
Еще бы не адаптироваться. Ведь там половина игроков Зенита.
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