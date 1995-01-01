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    Кокорин: «Слышал много нехороших комментариев о «Сочи», но оказалось, что всe нормально»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как изменилось его мнение о сочинском клубе после перехода.

    – После первого матча за «Сочи» на сборах вы сказали, что чувствуете будто находитесь в команде уже пару месяцев. Почему было такое ощущение?

    – До этого я слышал много комментариев о «Сочи», они были не совсем хорошими. Когда попал в клуб и лично со всем столкнулся, оказалось, что всe нормально. Нужно было только время на адаптацию, понять новые наработки, взгляды тренера. Было приятно играть с ребятами, мы хорошо понимали друг друга, поэтому так и сказал. Сама атмосфера в команде тоже была отличной. Ещe многих ребят знал, отсюда и ощущение, что с ними уже немало времени провeл.

    – Болельщики и журналисты рассматривали каждый матч «Сочи» через ваши действия. Вы спокойно к этому относились?

    – Да, я понимаю это и вижу, какое большое внимание к клубу. Это очень приятно. Мы стараемся оправдывать эти ожидания. Жалко, что сейчас, когда в Сочи распогодилось, чемпионат остановился.

    – Думаете, интерес исключительно из-за вас?

    – Я знаю, что у меня много друзей по всему миру. У них нет возможности приехать, но они мне пишут – например, что первый раз посмотрели наш футбол и теперь за «Сочи» болеют. Таких людей очень много. Уверен, другие болельщики тоже за нами следили. Все-таки команда в последнее время показывала качественную игру. Думаю, если бы не перерыв – сейчас мы бы увидели большое количество зрителей на нашем стадионе.

    • Кокорин почти месяц не хотел переходить в «Сочи».
    • Права на 29-летнего форварда до конца сезона принадлежат «Зениту».
    • В составе южан игрок забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

    Кокорин – о поздравлениях от Погба и Фабрегаса: «Удивило, что были такие тeплые слова. Знаком с ними, но близко не дружим»

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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      Hektor 84 16 минут назад

      Быстро переобулся. И как теперь поет!

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