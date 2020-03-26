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  • Кокорин – о поздравлениях от Погба и Фабрегаса: «Удивило, что были такие тeплые слова. Знаком с ними, но близко не дружим»

Кокорин – о поздравлениях от Погба и Фабрегаса: «Удивило, что были такие тeплые слова. Знаком с ними, но близко не дружим»

26 марта 2020, 23:18
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, какие отношения его связывают с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и хавбеком «Монако» Сеском Фабрегасом.

– 19 марта вы отпраздновали день рождения. Поздравления от Поля Погба и Сеска Фабрегаса были сюрпризом?

– Удивило, что были такие тeплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.

– Смогли тогда всем подписчикам ответить, как обещали?

– Я до сих пор отвечаю. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем.

  • Кокорину исполнилось 29 лет.
  • За «Сочи» форвард выступает на правах аренды, а его трансфер до конца сезона принадлежит «Зениту».

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Манчестер Юнайтед Монако Фабрегас Сеск Кокорин Александр Погба Поль
Комментарии (2)
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ZENIT***
1585293922
Ааа, всё-таки тогда в Монако вместе гульнули!?
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mihail200606
1585302664
Когда б ты с ними близко дружил.. На хера ты им нужен..
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