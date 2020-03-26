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    Кокорин – о поздравлениях от Погба и Фабрегаса: «Удивило, что были такие тeплые слова. Знаком с ними, но близко не дружим»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, какие отношения его связывают с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и хавбеком «Монако» Сеском Фабрегасом.

    – 19 марта вы отпраздновали день рождения. Поздравления от Поля Погба и Сеска Фабрегаса были сюрпризом?

    – Удивило, что были такие тeплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.

    – Смогли тогда всем подписчикам ответить, как обещали?

    – Я до сих пор отвечаю. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем.

    • Кокорину исполнилось 29 лет.
    • За «Сочи» форвард выступает на правах аренды, а его трансфер до конца сезона принадлежит «Зениту».

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    26.03.2020 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1953

      alarm 1 час назад

      кокорина чемпионы мира поздравляют - а хрякам только дезеув присылает валентинки!

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