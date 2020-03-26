Кокорин – о поздравлениях от Погба и Фабрегаса: «Удивило, что были такие тeплые слова. Знаком с ними, но близко не дружим»

кокорина чемпионы мира поздравляют - а хрякам только дезеув присылает валентинки!
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, какие отношения его связывают с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и хавбеком «Монако» Сеском Фабрегасом.
– 19 марта вы отпраздновали день рождения. Поздравления от Поля Погба и Сеска Фабрегаса были сюрпризом?
– Удивило, что были такие тeплые слова, будто мы много лет общаемся. Я с ними знаком, играл против них, но так близко не дружим.
– Смогли тогда всем подписчикам ответить, как обещали?
– Я до сих пор отвечаю. Поздравлений было очень много, если взять все соцсети. Стараюсь со временем написать всем.
- Кокорину исполнилось 29 лет.
- За «Сочи» форвард выступает на правах аренды, а его трансфер до конца сезона принадлежит «Зениту».