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  • Заболотный: «К словам «гений», «легенда» отношусь с радостью. Значит, так и есть»

Заболотный: «К словам «гений», «легенда» отношусь с радостью. Значит, так и есть»

26 марта 2020, 19:55
8

Форвард «Сочи» Антон Заболотный заявил, что не знает причин своей слабой результативности во время выступлений за «Зенит».

– За полтора года в «Зените» мяч в ворота хабаровского СКА так и остался единственным (в РПЛ – примечание «Бомбардира»). Признайтесь, у вас есть претензии к себе самому?

– Честно? Нет. Я точно знаю, что работал на все сто процентов. Я не считаю себя плохим игроком, при переходе в «Зенит» не зазвездил и не снизил требований к себе. Знаю, что несмотря на злые реплики в интернете, многие болельщики «Зенита» за меня искренне переживали, мне была очень важна и приятна их поддержка.

Я слышал одобрительные кричалки на трибунах, видел баннеры в свой адрес, знал, что даже за свои 10-15 минут получу порцию аплодисментов. Поддержка «Виража» сыграла в моей жизни огромную роль.

«Гений, легенда» – к этим словам я относился и отношусь с огромной радостью, и, надеюсь, я их заслужил. Гений, легенда? Значит, так и есть! (Смеется).

  • «Зенит» купил Заболотного в январе 2018 года у «Тосно» за 1,5 миллиона евро.
  • В активе нападающего 44 матча в составе петербургской команды, четыре гола и четыре ассиста.
  • Прошлым летом игрок на правах свободного агента ушел в «Сочи».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Заболотный Антон
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1585243228
К сожалению, Онтон, никак ты к этим словам не относишься.
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житель СПб
1585244457
Ужас. Полная неадекватность самооценки. В этом и причина отсутствия развития, прогресса футболиста.
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Hektor 84
1585253777
Ну всё Месси в углу плачет. Появилась в европейском футболе новая легенда Зе Болотный!!! А в сините уже жалеют что отдали это дарование, не рассмотрели в нем гения))))
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Hektor 84
1585253841
Мы к таким словам о тебе вообще смеемся
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VVM1964
1585254163
" Гений, легенда " - и это всё не о нем (((
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Makaweli
1585281258
На юге, надо носить головной убор, даже зимой, а то солнечный удар получеш, ведать получил!
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portero
1585292113
Да..... дерево оно и в голове дерево, в первую очередь...
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zigbert
1585327702
Даже в Сочи лидером не является. Какая уж тут легенда.
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