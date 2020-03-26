Заболотный: «К словам «гений», «легенда» отношусь с радостью. Значит, так и есть»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный заявил, что не знает причин своей слабой результативности во время выступлений за «Зенит».

– За полтора года в «Зените» мяч в ворота хабаровского СКА так и остался единственным (в РПЛ – примечание «Бомбардира»). Признайтесь, у вас есть претензии к себе самому?

– Честно? Нет. Я точно знаю, что работал на все сто процентов. Я не считаю себя плохим игроком, при переходе в «Зенит» не зазвездил и не снизил требований к себе. Знаю, что несмотря на злые реплики в интернете, многие болельщики «Зенита» за меня искренне переживали, мне была очень важна и приятна их поддержка.

Я слышал одобрительные кричалки на трибунах, видел баннеры в свой адрес, знал, что даже за свои 10-15 минут получу порцию аплодисментов. Поддержка «Виража» сыграла в моей жизни огромную роль.

«Гений, легенда» – к этим словам я относился и отношусь с огромной радостью, и, надеюсь, я их заслужил. Гений, легенда? Значит, так и есть! (Смеется).