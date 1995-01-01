Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Заболотный: «К словам «гений», «легенда» отношусь с радостью. Значит, так и есть»

    Форвард «Сочи» Антон Заболотный заявил, что не знает причин своей слабой результативности во время выступлений за «Зенит».

    – За полтора года в «Зените» мяч в ворота хабаровского СКА так и остался единственным (в РПЛ – примечание «Бомбардира»). Признайтесь, у вас есть претензии к себе самому?

    – Честно? Нет. Я точно знаю, что работал на все сто процентов. Я не считаю себя плохим игроком, при переходе в «Зенит» не зазвездил и не снизил требований к себе. Знаю, что несмотря на злые реплики в интернете, многие болельщики «Зенита» за меня искренне переживали, мне была очень важна и приятна их поддержка.

    Я слышал одобрительные кричалки на трибунах, видел баннеры в свой адрес, знал, что даже за свои 10-15 минут получу порцию аплодисментов. Поддержка «Виража» сыграла в моей жизни огромную роль.

    «Гений, легенда» – к этим словам я относился и отношусь с огромной радостью, и, надеюсь, я их заслужил. Гений, легенда? Значит, так и есть! (Смеется).

    • «Зенит» купил Заболотного в январе 2018 года у «Тосно» за 1,5 миллиона евро.
    • В активе нападающего 44 матча в составе петербургской команды, четыре гола и четыре ассиста.
    • Прошлым летом игрок на правах свободного агента ушел в «Сочи».

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15904

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      К сожалению, Онтон, никак ты к этим словам не относишься.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75681
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru