«ПСЖ» запустил в продажу специальные футболки. Доходы отдадут парижским больницам

«ПСЖ» выпустил специальные футболки с надписью «Tous Unis» (Все вместе), доходы от продаж которых будут перечислены в государственные больницы Парижа.

Футболки выпущены ограниченным тиражом в 1,5 тысячи экземпляров. Цена одного экземпляра – 175 евро.

«Столкнувшись с кризисом, который мы переживаем, «ПСЖ» вместе со своими партнерами решил принять меры... Мы не можем в достаточной степени отблагодарить медработников за ту огромную и смелую работу, которую они делают каждый день, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Эти необыкновенные женщины и мужчины являются примером для всех нас. Борьба будет долгой, и клуб хотел бы помочь с тем, что им больше всего нужно: отдых и несколько минут в комфорте вместе со своими близкими. Эти специальные футболки – только первая благодарность персоналу госпиталей, и в ближайшее время будут анонсированы новые инициативы», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.