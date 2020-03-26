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    «ПСЖ» запустил в продажу специальные футболки. Доходы отдадут парижским больницам

    «ПСЖ» выпустил специальные футболки с надписью «Tous Unis» (Все вместе), доходы от продаж которых будут перечислены в государственные больницы Парижа.

    Футболки выпущены ограниченным тиражом в 1,5 тысячи экземпляров. Цена одного экземпляра – 175 евро.

    «Столкнувшись с кризисом, который мы переживаем, «ПСЖ» вместе со своими партнерами решил принять меры... Мы не можем в достаточной степени отблагодарить медработников за ту огромную и смелую работу, которую они делают каждый день, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Эти необыкновенные женщины и мужчины являются примером для всех нас. Борьба будет долгой, и клуб хотел бы помочь с тем, что им больше всего нужно: отдых и несколько минут в комфорте вместе со своими близкими. Эти специальные футболки – только первая благодарность персоналу госпиталей, и в ближайшее время будут анонсированы новые инициативы», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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