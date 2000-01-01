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    Bild: «Шальке» хочет выкупить у «Барселоны» Тодибо

    Защитник Жан-Клер Тодибо может стать игроком «Шальке» на постоянной основе, сообщает Bild.

    По сведениям издания, у немецкого клуба есть желание выкупить права на 20-летнего футболиста у «Барселоны».

    За француза «Шальке» придется заплатить 25 миллионов евро, однако пока неизвестно, будут ли гельзенкирхенцы обладать необходимой суммой в виду финансовых потерь из-за коронавируса.

    • В январе Тодибо перебрался в Германию по аренде до конца сезона за 1,5 миллиона евро.
    • В активе игрока семь матчей в составе «Шальке».

    Источник: Bild

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