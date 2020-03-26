Bild: «Шальке» хочет выкупить у «Барселоны» Тодибо

Защитник Жан-Клер Тодибо может стать игроком «Шальке» на постоянной основе, сообщает Bild.

По сведениям издания, у немецкого клуба есть желание выкупить права на 20-летнего футболиста у «Барселоны».

За француза «Шальке» придется заплатить 25 миллионов евро, однако пока неизвестно, будут ли гельзенкирхенцы обладать необходимой суммой в виду финансовых потерь из-за коронавируса.