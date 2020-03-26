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Bild: «Шальке» хочет выкупить у «Барселоны» Тодибо

26 марта 2020, 09:29

Защитник Жан-Клер Тодибо может стать игроком «Шальке» на постоянной основе, сообщает Bild.

По сведениям издания, у немецкого клуба есть желание выкупить права на 20-летнего футболиста у «Барселоны».

За француза «Шальке» придется заплатить 25 миллионов евро, однако пока неизвестно, будут ли гельзенкирхенцы обладать необходимой суммой в виду финансовых потерь из-за коронавируса.

  • В январе Тодибо перебрался в Германию по аренде до конца сезона за 1,5 миллиона евро.
  • В активе игрока семь матчей в составе «Шальке».

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Испания. Примера Шальке-04 Барселона Тодибо Жан-Клер
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