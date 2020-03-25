Daily Mail: клубы АПЛ призвали CAS отклонить апелляцию «Манчестер Сити» и немедленно исключить команду из ближайших еврокубковых сезонов

Восемь клубов АПЛ выразили протест на то, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне собирается рассматривать апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об исключении команды из еврокубков на ближайшие два сезона. Манчестерцев дисквалифицировали за нарушение финансового фэйр-плей.

По мнению восьми клубов АПЛ, CAS должен отклонить апелляцию и немедленно исключить «Сити» из потенциальных участников двух ближайших сезонов еврокубков – то есть оставить решение УЕФА в силе.

Такой протест отправили восемь клубов из текущего топ-десять АПЛ, кроме самого «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед».