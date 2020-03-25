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  • Daily Mail: клубы АПЛ призвали CAS отклонить апелляцию «Манчестер Сити» и немедленно исключить команду из ближайших еврокубковых сезонов

Daily Mail: клубы АПЛ призвали CAS отклонить апелляцию «Манчестер Сити» и немедленно исключить команду из ближайших еврокубковых сезонов

25 марта 2020, 19:29
12

Восемь клубов АПЛ выразили протест на то, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне собирается рассматривать апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об исключении команды из еврокубков на ближайшие два сезона. Манчестерцев дисквалифицировали за нарушение финансового фэйр-плей.

По мнению восьми клубов АПЛ, CAS должен отклонить апелляцию и немедленно исключить «Сити» из потенциальных участников двух ближайших сезонов еврокубков – то есть оставить решение УЕФА в силе.

Такой протест отправили восемь клубов из текущего топ-десять АПЛ, кроме самого «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед».

  • УЕФА вынес решение о дисквалификации «Сити» в феврале.
  • «Сити» продолжает выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
  • Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (12)
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житель СПб
1585162486
Вот она - западная конкуренция! А говорят красивые слова о доброжелательности...
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zatonn
1585168269
Сейчас самое время для этого, молодцы, ничего не скажешь!
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portero
1585193736
Хитрожопые по спортивному принципу никак не выиграть, кляузы давай писать
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portero
1585193812
Ливер тоже обоссался конкуренции на следующий год, позорники.....
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JackBruce
1585204520
Все справедливо - настолько очевидно, что хозяева фэарплей нарушили, что должны быть наказаны. заявление клубов - подозрение, что и там /в УЭФА/ толстосумы отмажутся.
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zigbert
1585229262
Вообще это дело Спортивного арбитражного суда. Как он решит так и будет. Жаль конечно Ман Сити если решение УЕФА останется в силе.
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