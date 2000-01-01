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    Daily Mail: клубы АПЛ призвали CAS отклонить апелляцию «Манчестер Сити» и немедленно исключить команду из ближайших еврокубковых сезонов

    Восемь клубов АПЛ выразили протест на то, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне собирается рассматривать апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об исключении команды из еврокубков на ближайшие два сезона. Манчестерцев дисквалифицировали за нарушение финансового фэйр-плей.

    По мнению восьми клубов АПЛ, CAS должен отклонить апелляцию и немедленно исключить «Сити» из потенциальных участников двух ближайших сезонов еврокубков – то есть оставить решение УЕФА в силе.

    Такой протест отправили восемь клубов из текущего топ-десять АПЛ, кроме самого «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед».

    • УЕФА вынес решение о дисквалификации «Сити» в феврале.
    • «Сити» продолжает выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
    • Он приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2712

      TOMSON 54 минуты назад

      Как гиены себя повели.

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