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  • Клубы АПЛ хотят попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы АПЛ хотят попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

25 марта 2020, 11:32
7

Клубы чемпионата Англии собираются попросить своих футболистов пойти на значительное сокращение зарплат из-за карантина. Об этом утверждает The Telegraph.

Руководители команд АПЛ хотят попросить игроков пойти на сокращение заработной платы до 50 процентов.

  • Английская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до конца апреля.

Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

АПЛ готова возобновить сезон в июне и доиграть его за полтора месяца

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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ZENIT***
1585128098
Интересно посмотреть,что из этого получится.
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portero
1585129041
Контракты индивидуальные, и для некоторых 50% будет неприемлемо.
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Дядя Серёжа
1585131416
Нас попросят перейти на 50% МРОТ?
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серега кашин
1585132768
сами раздули такие зп и теперь страдайде и существуйте себе в убыток и в предь умней будете
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zigbert
1585146119
Во всех чемпионатах с финансами будет сложно.
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житель СПб
1585162568
Вот! А у нас когда?!
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