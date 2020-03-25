Клубы АПЛ хотят попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы чемпионата Англии собираются попросить своих футболистов пойти на значительное сокращение зарплат из-за карантина. Об этом утверждает The Telegraph.

Руководители команд АПЛ хотят попросить игроков пойти на сокращение заработной платы до 50 процентов.

Английская Премьер-лига приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до конца апреля.

Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

АПЛ готова возобновить сезон в июне и доиграть его за полтора месяца