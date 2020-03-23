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  • АПЛ готова возобновить сезон в июне и доиграть его за полтора месяца

АПЛ готова возобновить сезон в июне и доиграть его за полтора месяца

23 марта 2020, 08:51
1

В АПЛ изучают разные варианты завершения сезона на фоне пандемии коронавируса. Как пишет The Telegraph, клубы могут возобновить чемпионат в июне и доиграть его за полтора месяца. Осталось провести девять туров.

Если сезон завершат в июле, ничего не помешает начать новый в августе, как и планировалось, пишет издание.

  • Если нынешний сезон не будет доигран, телекомпании и спонсоры могут потребовать у АПЛ более 800 миллионов евро.
  • От коронавируса по всему миру умерло более 12000 человек.
  • В АПЛ лидирует «Ливерпуль».

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Cules2013
1584882259
А как же директивы УЕФА закончить всё до 30 июня?
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