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    АПЛ готова возобновить сезон в июне и доиграть его за полтора месяца

    В АПЛ изучают разные варианты завершения сезона на фоне пандемии коронавируса. Как пишет The Telegraph, клубы могут возобновить чемпионат в июне и доиграть его за полтора месяца. Осталось провести девять туров.

    Если сезон завершат в июле, ничего не помешает начать новый в августе, как и планировалось, пишет издание.

    • Если нынешний сезон не будет доигран, телекомпании и спонсоры могут потребовать у АПЛ более 800 миллионов евро.
    • От коронавируса по всему миру умерло более 12000 человек.
    • В АПЛ лидирует «Ливерпуль».

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9512

      Cules2013 38 минут назад

      А как же директивы УЕФА закончить всё до 30 июня?

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