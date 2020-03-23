АПЛ готова возобновить сезон в июне и доиграть его за полтора месяца

В АПЛ изучают разные варианты завершения сезона на фоне пандемии коронавируса. Как пишет The Telegraph, клубы могут возобновить чемпионат в июне и доиграть его за полтора месяца. Осталось провести девять туров.

Если сезон завершат в июле, ничего не помешает начать новый в августе, как и планировалось, пишет издание.