АПЛ готова возобновить сезон в июне и доиграть его за полтора месяца

В АПЛ изучают разные варианты завершения сезона на фоне пандемии коронавируса. Как пишет The Telegraph, клубы могут возобновить чемпионат в июне и доиграть его за полтора месяца. Осталось провести девять туров.
Если сезон завершат в июле, ничего не помешает начать новый в августе, как и планировалось, пишет издание.
- Если нынешний сезон не будет доигран, телекомпании и спонсоры могут потребовать у АПЛ более 800 миллионов евро.
- От коронавируса по всему миру умерло более 12000 человек.
- В АПЛ лидирует «Ливерпуль».
Источник: The Telegraph