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  • AS: Роналду летом может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

AS: Роналду летом может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

25 марта 2020, 07:35
13

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду по окончании текущего сезона.

По информации AS, 35-летний футболист хочет покинуть туринский клуб и уже имеет два предложения о продолжении карьеры.

Сообщается, что на форварда претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Португалец готов вернуться на «Олд Траффорд», но при условии, что манкунианцы пробьются в Лигу чемпионов.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала» за 117 миллионов евро.
  • В его активе 53 гола и 14 ассистов в 75 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: AS
Италия. Серия А Ювентус ПСЖ Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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_MATRIX_
1585085171
Айда в МЮ.
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Proker
1585111263
В ПСЖ может заиграет,там Ди Мария его обеспечит любимим пасом.
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ilichkadr
1585117828
В МЮ сейчас переходить просто не серьезно. В ПСЖ интересно было бы посмотреть с Неймаром.
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Dizayner
1585118208
нахрена ему голимая помойка под названием ПСЖ? в МЮ еще ничего, но псж это вообще не в тему
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mihail200606
1585118697
С таким мю в ЛЧ не добьётся он ниче.. Псж вообще непонятный какой то проект.. В Юве его брали под ЛЧ, но и в этот сезон судя по всему ниче они не возьмут.. Если вообще доиграют его
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portero
1585121336
Близко завершение карьеры, хотя силён еще.
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серега кашин
1585123115
в псж поедет просто уйму денег срубить под занавес карьеры
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Ronko
1585126463
Если только обратно в Реал. Все остальное будет "предокончанием" карьеры. Может только Бавария, но этот трансфер не в ее политике.
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zigbert
1585145891
Смысл уходить в ПСЖ? Может из за не совсем нормальных отношений с Сарри?
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