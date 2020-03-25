AS: Роналду летом может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду по окончании текущего сезона.

По информации AS, 35-летний футболист хочет покинуть туринский клуб и уже имеет два предложения о продолжении карьеры.

Сообщается, что на форварда претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Португалец готов вернуться на «Олд Траффорд», но при условии, что манкунианцы пробьются в Лигу чемпионов.