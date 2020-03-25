AS: Роналду летом может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду по окончании текущего сезона.
По информации AS, 35-летний футболист хочет покинуть туринский клуб и уже имеет два предложения о продолжении карьеры.
Сообщается, что на форварда претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Португалец готов вернуться на «Олд Траффорд», но при условии, что манкунианцы пробьются в Лигу чемпионов.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала» за 117 миллионов евро.
- В его активе 53 гола и 14 ассистов в 75 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: AS