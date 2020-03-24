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    AS: Роналду летом может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду по окончании текущего сезона.

    По информации AS, 35-летний футболист хочет покинуть туринский клуб и уже имеет два предложения о продолжении карьеры.

    Сообщается, что на форварда претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Португалец готов вернуться на «Олд Траффорд», но при условии, что манкунианцы пробьются в Лигу чемпионов.

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала» за 117 миллионов евро.
    • В его активе 53 гола и 14 ассистов в 75 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: AS

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    24.03.2020 23:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1049

      FENIX-SL 49 минут назад

      бензема в основе будет и после того как роналду закончит карьеру

      0
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    • ...
      Рейтинг: +479

      _MATRIX_ 1 час назад

      Айда в МЮ.

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