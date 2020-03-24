Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду и Мендеш пожертвовали 1 миллион на борьбу с коронавирусом в Португалии

Роналду и Мендеш пожертвовали 1 миллион на борьбу с коронавирусом в Португалии

24 марта 2020, 20:37
1

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш оказали финансовую помощь больницам Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, заражeнные коронавирусом.

Как сообщает ESPN, 35-летний футболист и его представитель посодействовали организации трех отделений интенсивной терапии и обеспечили их всем необходимым.

По информации Daily Mail, сумма пожертвований Роналду и Мендеша составила 1 миллион фунтов.

В Португалии зафиксировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 23 с летальным исходом.

Источник: ESPN
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
murealbest
1585081084
Человек с большой буквы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+