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    Роналду и Мендеш пожертвовали 1 миллион на борьбу с коронавирусом в Португалии

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш оказали финансовую помощь больницам Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, заражeнные коронавирусом.

    Как сообщает ESPN, 35-летний футболист и его представитель посодействовали организации трех отделений интенсивной терапии и обеспечили их всем необходимым.

    По информации Daily Mail, сумма пожертвований Роналду и Мендеша составила 1 миллион фунтов.

    В Португалии зафиксировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 23 с летальным исходом.

    Источник: ESPN

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