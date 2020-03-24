Роналду и Мендеш пожертвовали 1 миллион на борьбу с коронавирусом в Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш оказали финансовую помощь больницам Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, заражeнные коронавирусом.

Как сообщает ESPN, 35-летний футболист и его представитель посодействовали организации трех отделений интенсивной терапии и обеспечили их всем необходимым.

По информации Daily Mail, сумма пожертвований Роналду и Мендеша составила 1 миллион фунтов.

В Португалии зафиксировано более двух тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 23 с летальным исходом.