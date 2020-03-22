Высшая лига. «Слуцк» одержал волевую победу над «Славией», в матче пять пенальти, два из них не реализовали

В первом туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» оказался сильнее «Славии», хотя уступал по ходу встречи. Победу хозяевам принес россиянин Артем Сердюк.

В матче было назначено пять пенальти (четыре – в пользу «Слуцка»). Два из них не были реализованы. «Славия» заканчивала встречу в меньшинстве.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 1-й тур

Слуцк – Славия-Мозырь – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чухлей, 30 (с пенальти); 1:1 – Такулов, 44 (с пенальти); 2:1 – Сердюк, 73; 3:1 – Сердюк, 79 (с пенальти).

Удаления: нет – Тимонюк, 70 (вторая ж.к.).

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