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  • Месси – лидер последних трех сезонов топ-пяти лиг Европы по голам из-за пределов штрафной

Месси – лидер последних трех сезонов топ-пяти лиг Европы по голам из-за пределов штрафной

20 марта 2020, 19:59

С начала сезона-2017/18 нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил больше всех голов из-за пределов штрафной площади в топ-пяти лигах Европы. На счету аргентинца 25 таких мячей.

Второе место делят сразу три футболиста: Дрис Мертенс, Мемфис Депай и Сусо. У них по 11 голов из-за пределов штрафной.

  • Сейчас топ-пять лиг Европы приостановлены из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
  • Из-за пандемии на следующий год перенесли Евро-2020.

Источник: Squawka Football
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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