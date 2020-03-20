Месси – лидер последних трех сезонов топ-пяти лиг Европы по голам из-за пределов штрафной

С начала сезона-2017/18 нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил больше всех голов из-за пределов штрафной площади в топ-пяти лигах Европы. На счету аргентинца 25 таких мячей.

Второе место делят сразу три футболиста: Дрис Мертенс, Мемфис Депай и Сусо. У них по 11 голов из-за пределов штрафной.