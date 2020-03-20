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  • Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В коронавирусе нет ничего страшного. Он не относится к числу тяжелых заболеваний»

Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В коронавирусе нет ничего страшного. Он не относится к числу тяжелых заболеваний»

20 марта 2020, 19:55
18

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал пандемию коронавируса в мире. Доктор обратил внимание, что он не вызывает тяжелого заболевания.

«На мой взгляд, ничего страшного нет. Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран.

Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжeлых заболеваний с высоким уровнем летальности.

Сравнивать коронавирус с обычным гриппом не совсем правильно. Страдают и умирают от подобных заболеваний прежде всего люди, имеющие сопутствующие тяжeлые патологии. Например дыхательной или сердечно-сосудистой системы, онкологию. Речь идeт о гражданах преклонного возраста. На самом деле грипп — даже более тяжeлый недуг, но с ним мы научились бороться. В ответ на распространение нового вируса были введены сверхжeсткие меры. Просто население иногда впадает в панику от избытка информации», – считает Вартапетов.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • Из-за пандемии Евро-2020 перенесли на следующий год.
  • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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Юрэс
1584725056
Нууууу очень интересно КТО ЭТО ЗАМУТИЛ ???????!!!!
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upiter622
1584728539
А че тогда умирают то?
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vka1970
1584732960
Сколько людей, столько и мнений.
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zigbert
1584794353
В том то и дело что с такой патологией людей очень много. Тем более вирус еще мало изученный. Рисковать все же не стоит.
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Hektor 84
1584803978
Этого коновала еще врачем называют? Удивительно как он столько лет продержался в спартаке?
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ivany4
1584823587
Конечно нет ничего страшного. Если есть вакцина. А пока ее нет, то это очень страшно. Пример Италии показателен.
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Дедуктор
1584842516
Лёлик вспомнился из "Бриллиантовой руки". И его: "Идиот!"
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