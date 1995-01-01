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    Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В коронавирусе нет ничего страшного. Он не относится к числу тяжелых заболеваний»

    Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал пандемию коронавируса в мире. Доктор обратил внимание, что он не вызывает тяжелого заболевания.

    «На мой взгляд, ничего страшного нет. Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран.

    Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжeлых заболеваний с высоким уровнем летальности.

    Сравнивать коронавирус с обычным гриппом не совсем правильно. Страдают и умирают от подобных заболеваний прежде всего люди, имеющие сопутствующие тяжeлые патологии. Например дыхательной или сердечно-сосудистой системы, онкологию. Речь идeт о гражданах преклонного возраста. На самом деле грипп — даже более тяжeлый недуг, но с ним мы научились бороться. В ответ на распространение нового вируса были введены сверхжeсткие меры. Просто население иногда впадает в панику от избытка информации», – считает Вартапетов.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • Из-за пандемии Евро-2020 перенесли на следующий год.
    • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.

    Источник: RT

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      Юрэс 22 минуты назад

      Нууууу очень интересно КТО ЭТО ЗАМУТИЛ ???????!!!!

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