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    Пеле: «Сейчас Роналду – лучший игрок в мире. Он самый стабильный»

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле рассказал, кого он считает лучшим футболистом мира прямо сейчас.

    «Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Это самый стабильный игрок. Но, конечно, не надо забывать и о Месси», – сказал Пеле.

    • В декабре Месси получил шестой «Золотой мяч», опередив Роналду на одну награду.
    • Аргентинец в текущем сезоне провел за «Барселону» 31 матч, забил 24 мяча и сделал 16 ассистов.
    • В активе португальца за указанный период 25 голов и четыре результативные передачи в 32 играх в составе «Ювентуса».

    Источник: A Bola

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