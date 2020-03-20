Пеле: «Сейчас Роналду – лучший игрок в мире. Он самый стабильный»

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле рассказал, кого он считает лучшим футболистом мира прямо сейчас.
«Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Это самый стабильный игрок. Но, конечно, не надо забывать и о Месси», – сказал Пеле.
- В декабре Месси получил шестой «Золотой мяч», опередив Роналду на одну награду.
- Аргентинец в текущем сезоне провел за «Барселону» 31 матч, забил 24 мяча и сделал 16 ассистов.
- В активе португальца за указанный период 25 голов и четыре результативные передачи в 32 играх в составе «Ювентуса».
Источник: A Bola