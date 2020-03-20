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  • Пеле: «Сейчас Роналду – лучший игрок в мире. Он самый стабильный»

Пеле: «Сейчас Роналду – лучший игрок в мире. Он самый стабильный»

20 марта 2020, 17:17
7

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле рассказал, кого он считает лучшим футболистом мира прямо сейчас.

«Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Это самый стабильный игрок. Но, конечно, не надо забывать и о Месси», – сказал Пеле.

  • В декабре Месси получил шестой «Золотой мяч», опередив Роналду на одну награду.
  • Аргентинец в текущем сезоне провел за «Барселону» 31 матч, забил 24 мяча и сделал 16 ассистов.
  • В активе португальца за указанный период 25 голов и четыре результативные передачи в 32 играх в составе «Ювентуса».

Источник: A Bola
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Пеле
Комментарии (7)
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moneyonstart
1584715453
Все по делу сказвл.
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giluxa1963
1584715795
мэтр прав
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zra78
1584721102
Ну неужели бразилец назовёт аргентинца лучшим :)
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афоня72
1584722496
Зато по цене, даже в 10 не входит..парадокс..
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DOCTOR PENALTY
1584724041
Мессионерам это, конечно, как серпом по яйцам.
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JTherry
1584735172
Пеле лучшим футболистом современности назвал Роналду, а себя - лучшим в истории!!! по-"королевски" назначил)
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Football06
1584740837
Очередная утка)) каждый год Пеле меняет мнение? ТО МЕССИ ТО РОН )) чекайте прошлые его статьи про этих двух ребят ;)
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