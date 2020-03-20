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  • Семак: «Все легионеры «Зенита» сейчас в Питере. Не слышал, чтобы кто-то хотел покинуть Россию»

Семак: «Все легионеры «Зенита» сейчас в Питере. Не слышал, чтобы кто-то хотел покинуть Россию»

20 марта 2020, 01:20
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что никто из игроков, в том числе легионеры, на время паузы в чемпионате России не покинул Санкт-Петербург.

– Если 22 марта начать тренировки не получится, будете переживать?

– А что тут переживать? Должны исходить из ситуации, которая есть. Будет возможность тренироваться – станем это делать. Нет – будем думать, как поддерживать состояние игроков.

– Были легионеры, которые хотели покинуть Россию в связи с чрезвычайной ситуацией?

– Об этом не слышал. Гораздо легче переживать изоляцию дома, но все понимают, что границы закрыты. Выехав из России, ты можешь обратно не попасть, а если попасть, то непонятно когда. У всех есть контракты, игроки должны выполнять обязательства. Все легионеры сейчас в Питере.

– Кто больше всех переживает из-за происходящего?

– Все переживают. Сейчас разговоры везде только об одном. Такое время, которое нужно пережить. Думаю, всe наладится.

– С Азмуном общались? Ведь в Иране сейчас один из самых больших очагов.

– Скорее Италия сейчас номер один. Азмун себя нормально чувствует. Наши итальянцы волнуются сильно, в Испании тоже непростая ситуация. Все переживают за близких, родственников.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
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житель СПб
1584669710
Логично: ведь если самостоятельно уедут -это нарушение условий контракта, могут и деньги снять и зарплату за этот период не платить.
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