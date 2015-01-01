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    Семак: «Решение передвинуть Евро-2020 – правильное, а вот чемпионаты переносить некуда»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об изменениях в футбольном календаре из-за пандемии коронавируса.

    – Какие у вас мысли по поводу всего того, что происходит в связи с коронавирусом? Вы огорчены, спокойны?

    – Изначально было огорчение. Сейчас уже понимаю: есть новая ситуация, к которой мы должны приспособиться. Паники у нас никакой нет. Сейчас нам нужно положительно относиться к друг другу. Беречь те категории нашего населения, которые могут попасть под осложнения коронавируса.

    – Что думаете по поводу переноса Евро на 2021-й год? Понятно, что это делается для того, чтобы доиграть чемпионаты. Что, по вашему мнению, лучше: доигрывать их летом или оставить таблицу такой, какая она есть сейчас?

    – Решение передвинуть Евро-2020 – правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность – надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону.

    – Слышали про идею Федуна? Он предложил закончить сезон РПЛ и распределить места согласно таблице. А «Зенит» сейчас первый. Вы против идеи признать его чемпионом уже сейчас?

    – На данный момент вероятность того, что чемпионат будет доигран – есть. Мы хотим играть, хотелось бы, чтобы было именно так.

    – Пока чемпионат поставили на паузу до 10 апреля. Как думаете, после этого числа чемпионат будет возобновлен?

    – Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнeм. Более оптимистичное ожидание – конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже.

    Игроков «Зенита» будут наказывать за выход из дома без весомых причин

    Источник: «Чемпионат»

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