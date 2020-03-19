Широков: «В конце 2015 – начале 2016 года было предложение от «Борнмута». К сожалению, тогда не срослось»

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о несостоявшемся переходе в клуб АПЛ «Борнмут».
«Хотел ли я играть за границей? Предложение было одно в конце 2015 – начале 2016 года, «Борнмут». Они выбирали между мной и футболистом «Ромы», которого в итоге купили за 15 миллионов. Но он у них не заиграл. Это было единственным предложением, о котором я знал.
Естественно, я хотел бы поиграть за границей, деньги были не важны. К сожалению, тогда не срослось», – сказал Широков.
- 38-летний Широков провел всю карьеру в России.
- Экс-полузащитник известен по выступлениям за ЦСКА, «Химки», «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Краснодар».
- За сборную России он сыграл 56 матчей и забил 13 голов.
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Источник: «Чемпионат»