Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «В конце 2015 – начале 2016 года было предложение от «Борнмута». К сожалению, тогда не срослось»

Широков: «В конце 2015 – начале 2016 года было предложение от «Борнмута». К сожалению, тогда не срослось»

19 марта 2020, 09:30
1

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о несостоявшемся переходе в клуб АПЛ «Борнмут».

«Хотел ли я играть за границей? Предложение было одно в конце 2015 – начале 2016 года, «Борнмут». Они выбирали между мной и футболистом «Ромы», которого в итоге купили за 15 миллионов. Но он у них не заиграл. Это было единственным предложением, о котором я знал.

Естественно, я хотел бы поиграть за границей, деньги были не важны. К сожалению, тогда не срослось», – сказал Широков.

Широков: «Спартак» или ЦСКА? Наверное, ЦСКА»

Широков: «Пойду ли я в Госдуму? Были такие мысли»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Борнмут Широков Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1584622236
И слава богу,что не срослось.Без тебя там бездарей всегда хватало.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+