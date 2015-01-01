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    Широков: «В конце 2015 – начале 2016 года было предложение от «Борнмута». К сожалению, тогда не срослось»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о несостоявшемся переходе в клуб АПЛ «Борнмут».

    «Хотел ли я играть за границей? Предложение было одно в конце 2015 – начале 2016 года, «Борнмут». Они выбирали между мной и футболистом «Ромы», которого в итоге купили за 15 миллионов. Но он у них не заиграл. Это было единственным предложением, о котором я знал.

    Естественно, я хотел бы поиграть за границей, деньги были не важны. К сожалению, тогда не срослось», – сказал Широков.

    Широков: «Спартак» или ЦСКА? Наверное, ЦСКА»

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    Источник: «Чемпионат»

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