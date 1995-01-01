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    Широков: «Спартак» или ЦСКА? Наверное, ЦСКА»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков сделал выбор между двумя клубами, за которые выступал. Он предпочел ЦСКА и объяснил почему.

    «Спартак» или ЦСКА? Так как я выпускник ЦСКА, наверное, ЦСКА. Хотя все мои близкие болеют за «Спартак». Мне тяжело приходится. Направление, в котором я живу, процентов на 80 красно-белое», – сообщил Широков.

    • За «Спартак» Широков выступал с 2014 по 2015 год.
    • ЦСКА – последний клуб в карьере игрока.
    • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +203

      Armani nn 1 час назад

      А сам как «последняя кры..снятина погнал за денюшкой в Спартак!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10306

      vladimir-7 1 час назад

      Ну и правильно, в ЦСКА Роман родился как игрок, а в спартаке был всего 2 года.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1520

      serhio80 > vladimir-7 49 минут назад

      сколько сколько?) его намного раньше отправили из команды)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3610

      Литейный4 1 час назад

      За свиней болеют только меньшИнства. Гыгыгы

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Борат 1 час назад

      Вот так Широков сообщил, что он натурал и не относится к меньшИнствам ! Стыдно за спартак ! Гыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Узб@гоеный 1 час назад

      Щас полыхнет у любителей свиней.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Ник Уволен 1 час назад

      Нормальный вкус

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23300

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Такие, как ты, прохиндеи, Спартаку не нужны.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1589

      Hektor 84 1 час назад

      Обиженка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3000

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ты себя ведёшь так , что тебя никто своим не назовёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12381

      vka1970 1 час назад

      И это не удивительно.
      Москва красно белая.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +878

      seth343 > vka1970 23 минуты назад

      Не только Москва...

      0
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