Широков: «Спартак» или ЦСКА? Наверное, ЦСКА»

А сам как «последняя кры..снятина погнал за денюшкой в Спартак!)))
Бывший игрок сборной России Роман Широков сделал выбор между двумя клубами, за которые выступал. Он предпочел ЦСКА и объяснил почему.
«Спартак» или ЦСКА? Так как я выпускник ЦСКА, наверное, ЦСКА. Хотя все мои близкие болеют за «Спартак». Мне тяжело приходится. Направление, в котором я живу, процентов на 80 красно-белое», – сообщил Широков.
- За «Спартак» Широков выступал с 2014 по 2015 год.
- ЦСКА – последний клуб в карьере игрока.
- Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».