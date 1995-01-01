Широков: «Спартак» или ЦСКА? Наверное, ЦСКА»

Бывший игрок сборной России Роман Широков сделал выбор между двумя клубами, за которые выступал. Он предпочел ЦСКА и объяснил почему.

«Спартак» или ЦСКА? Так как я выпускник ЦСКА, наверное, ЦСКА. Хотя все мои близкие болеют за «Спартак». Мне тяжело приходится. Направление, в котором я живу, процентов на 80 красно-белое», – сообщил Широков.