Невеста Роналду нарушила карантин. Ее заметили в магазине одежды

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, нарушила карантин, введенный из-за коронавируса, сообщает El Desmarque.
Девушку заметили в магазине одежды в торговом центре города Фуншал на острове Мадейра. Болельщики раскритиковали Родригес, так как она должна была находиться в карантине вместе с футболистом.
Сообщается, что Джорджина и Криштиану живут в особняке в Фуншале с четырьмя детьми и остальной частью семьи португальца.
- Власти Португалии ранее рекомендовали жителям ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей, Роналду и Родригес поддержали эту инициативу.
- По последним данным, в мире коронавирусом заразились 217 тысяч человек, скончались – около 8,9 тысяч.
Источник: El Desmarque
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