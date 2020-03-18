Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Невеста Роналду нарушила карантин. Ее заметили в магазине одежды

Невеста Роналду нарушила карантин. Ее заметили в магазине одежды

18 марта 2020, 23:37
9

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, нарушила карантин, введенный из-за коронавируса, сообщает El Desmarque.

Девушку заметили в магазине одежды в торговом центре города Фуншал на острове Мадейра. Болельщики раскритиковали Родригес, так как она должна была находиться в карантине вместе с футболистом.

Сообщается, что Джорджина и Криштиану живут в особняке в Фуншале с четырьмя детьми и остальной частью семьи португальца.

  • Власти Португалии ранее рекомендовали жителям ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей, Роналду и Родригес поддержали эту инициативу.
  • По последним данным, в мире коронавирусом заразились 217 тысяч человек, скончались – около 8,9 тысяч.

Источник: El Desmarque

Спортивный портал, специализирующийся на событиях в автономной области Андалусия (Испания). Аудитория в твиттере - более 19 тысяч человек.

Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZENIT***
1584564074
Да им насрать! И НАС РАТЬ!
Ответить
ZENIT***
1584564510
Насколько я знаю,от родственников, там за нарушение карантина штраф 3000 евро.Сидят ровно на своих фазендах,подходить к забору соседей на 3 метра запрет(если соседи вложат).Для меня например это деньги,а им насрать на штрафы!
Ответить
Соня Мармеладова
1584595834
"Дома сиди, епт", - как говорил Роман Широков
Ответить
серега кашин
1584603592
за туалетной бумагой побежала
Ответить
general.lizyukov
1584606125
Чистые труселя закончились )))
Ответить
nemolod
1584606242
Невеста-и какая по счету?
Ответить
моэм
1584630925
То что она "положила" на себя и КриРо - это одно...а вот то что она подвергает ОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ , тогда как сама радеть за безопасность обязана - это не простительно...я бы такую выгнал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+