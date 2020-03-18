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    Невеста Роналду нарушила карантин. Ее заметили в магазине одежды

    Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, нарушила карантин, введенный из-за коронавируса, сообщает El Desmarque.

    Девушку заметили в магазине одежды в торговом центре города Фуншал на острове Мадейра. Болельщики раскритиковали Родригес, так как она должна была находиться в карантине вместе с футболистом.

    Сообщается, что Джорджина и Криштиану живут в особняке в Фуншале с четырьмя детьми и остальной частью семьи португальца.

    • Власти Португалии ранее рекомендовали жителям ходить в магазины только для приобретения самых необходимых вещей, Роналду и Родригес поддержали эту инициативу.
    • По последним данным, в мире коронавирусом заразились 217 тысяч человек, скончались – около 8,9 тысяч.

    Источник: El Desmarque

    Спортивный портал, специализирующийся на событиях в автономной области Андалусия (Испания). Аудитория в твиттере - более 19 тысяч человек.

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    18.03.2020 23:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2463

      Борат 43 минуты назад

      Стыдно-то всё равно за спартак !
      Позор крючкохвостым рылам! Гыгы

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      Рейтинг: +187

      ZENIT*** 1 час назад

      Насколько я знаю,от родственников, там за нарушение карантина штраф 3000 евро.Сидят ровно на своих фазендах,подходить к забору соседей на 3 метра запрет(если соседи вложат).Для меня например это деньги,а им насрать на штрафы!

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      Рейтинг: +1269

      altezzik > ZENIT*** 1 час назад

      Особенно учитывая нынешний курс евро, еще какие деньги.

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      Рейтинг: +187

      ZENIT*** 1 час назад

      Да им насрать! И НАС РАТЬ!

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