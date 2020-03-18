Невеста Роналду нарушила карантин. Ее заметили в магазине одежды

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, нарушила карантин, введенный из-за коронавируса, сообщает El Desmarque.

Девушку заметили в магазине одежды в торговом центре города Фуншал на острове Мадейра. Болельщики раскритиковали Родригес, так как она должна была находиться в карантине вместе с футболистом.

Сообщается, что Джорджина и Криштиану живут в особняке в Фуншале с четырьмя детьми и остальной частью семьи португальца.