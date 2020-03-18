Федотов: «Несомненно, Кокорин – самый сильный футболист, с которым я работал»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает Александра Кокорина сильнейшим игроком из тех, с кем ему доводилось работать. Футболист принадлежит «Зениту».
– Кокорин – самый сильный футболист, с которым вы работали?
– Несомненно. Считаю, у него хороший потенциал, он показывает свою состоятельность. Очень сильный и разносторонний футболист с хорошим уровнем интеллекта, это не отнять.
- Летом Кокорин станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом».
- «Сочи» в РПЛ идет 12-м.
- Чемпионат России приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»