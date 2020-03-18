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  • Федотов: «Несомненно, Кокорин – самый сильный футболист, с которым я работал»

Федотов: «Несомненно, Кокорин – самый сильный футболист, с которым я работал»

18 марта 2020, 14:09
3

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает Александра Кокорина сильнейшим игроком из тех, с кем ему доводилось работать. Футболист принадлежит «Зениту».

– Кокорин – самый сильный футболист, с которым вы работали?

– Несомненно. Считаю, у него хороший потенциал, он показывает свою состоятельность. Очень сильный и разносторонний футболист с хорошим уровнем интеллекта, это не отнять.

  • Летом Кокорин станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом».
  • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.
  • Чемпионат России приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (3)
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Hektor 84
1584539944
Просто еще с лучшими не работал.
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Armani nn
1584543430
Только уж не пр..бите этого таланта пожалуйста,а то как не крути,то сборной России,он нужен, долой Древиньюа!!!
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paracetamol
1584551738
Потому его и посадили на полтора года!
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