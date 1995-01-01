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    Федотов: «Несомненно, Кокорин – самый сильный футболист, с которым я работал»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает Александра Кокорина сильнейшим игроком из тех, с кем ему доводилось работать. Футболист принадлежит «Зениту».

    – Кокорин – самый сильный футболист, с которым вы работали?

    – Несомненно. Считаю, у него хороший потенциал, он показывает свою состоятельность. Очень сильный и разносторонний футболист с хорошим уровнем интеллекта, это не отнять.

    • Летом Кокорин станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом».
    • «Сочи» в РПЛ идет 12-м.
    • Чемпионат России приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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