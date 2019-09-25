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    Чеферин: «Перенос Евро-2020 обойдется нам очень дорого»

    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал перенос Евро-2020 на лето 2021 года.

    «Как руководящий орган европейского футбола, УЕФА возглавил процесс переноса турниров, и принес большую жертву. Перенос Евро-2020 очень дорого обойдется УЕФА, но мы сделаем все возможное, чтобы это не сказалось на жизненно важном финансировании футбола в низших лигах, женского футбола, развитии игры в 55 странах. Эта цель, которая важнее прибыли, стала нашим руководящим принципом при принятии решения на благо европейского футбола.

    Футбол – мощная сила в обществе. Мысль о праздновании европейского фестиваля футбола на пустых стадионах, с пустыми фан-зонами, в то время, как вся Европа сидит дома в карантине, безрадостна. Мы не можем смириться с таким празднованием 60-летия чемпионатов Европы», – сказал Чеферин.

    ⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1411

      Decorhome 2 часа назад

      Главное здоровье. Деньги потом

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