Чеферин: «Перенос Евро-2020 обойдется нам очень дорого»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал перенос Евро-2020 на лето 2021 года.

«Как руководящий орган европейского футбола, УЕФА возглавил процесс переноса турниров, и принес большую жертву. Перенос Евро-2020 очень дорого обойдется УЕФА, но мы сделаем все возможное, чтобы это не сказалось на жизненно важном финансировании футбола в низших лигах, женского футбола, развитии игры в 55 странах. Эта цель, которая важнее прибыли, стала нашим руководящим принципом при принятии решения на благо европейского футбола.

Футбол – мощная сила в обществе. Мысль о праздновании европейского фестиваля футбола на пустых стадионах, с пустыми фан-зонами, в то время, как вся Европа сидит дома в карантине, безрадостна. Мы не можем смириться с таким празднованием 60-летия чемпионатов Европы», – сказал Чеферин.

⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год