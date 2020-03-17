Гинер: «Если «чума» не пойдет на спад, приостановку РПЛ продлят»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение приостановить чемпионат России до 10 апреля из-за коронавируса.

«Это правильное решение. Как можно играть без зрителей? Это что — товарищеские игры? Футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. У нас потом есть еще время доиграть сезон. Думаю, сейчас УЕФА и чемпионат Европы перенесет. Губернаторы и мэры правильно принимают решения по пяти тысячам, одной тысяче, но играть без зрителей нельзя.

Срок до 10 апреля маленький? Его же можно продлевать. Будем видеть, что эта «чума» не пошла на спад, продлят, значит. А если спадет, зачем футболистам сидеть и ждать?» — цитирует Гинера «Рейтинг букмекеров».