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  • Гинер: «Если «чума» не пойдет на спад, приостановку РПЛ продлят»

Гинер: «Если «чума» не пойдет на спад, приостановку РПЛ продлят»

17 марта 2020, 17:30
3

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение приостановить чемпионат России до 10 апреля из-за коронавируса.

«Это правильное решение. Как можно играть без зрителей? Это что — товарищеские игры? Футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. У нас потом есть еще время доиграть сезон. Думаю, сейчас УЕФА и чемпионат Европы перенесет. Губернаторы и мэры правильно принимают решения по пяти тысячам, одной тысяче, но играть без зрителей нельзя.

Срок до 10 апреля маленький? Его же можно продлевать. Будем видеть, что эта «чума» не пошла на спад, продлят, значит. А если спадет, зачем футболистам сидеть и ждать?» — цитирует Гинера «Рейтинг букмекеров».

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (3)
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житель СПб
1584462268
Еще раз продлять приостановление турнира нельзя, бессмысленно. Тогда надо будет завершать по состоянию на сейчас, и лучше новый турнир начинать.
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vladimir-7
1584513554
Раз Евро-2020 перенесли на год, то наш чемпионат нужно аннулировать и забыть о нем и в связи с этой форс-мажорной ситуацией, прямо сейчас, всех игроков отправить в отпуск, а затем после карантина, начать новый чемпионат.
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За Московский ЦСКА
1584517769
Правильно. А ещё ЦСКА нужна пауза как воздух, команда просто не готова к сезону.
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