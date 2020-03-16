В Англии из-за коронавируса отменили церемонию открытия Зала славы АПЛ

Церемонию открытия Зала славы английской Премьер-лиги отменили в связи с пандемией коронавируса.

В четверг, 19 марта, должны были объявить имена первых двух футболистов, включенных в Зал славы. Также планировалось объявить игроков, претендующих на включение по результатам голосования болельщиков. Новая дата открытия зала славы пока не объявлена.