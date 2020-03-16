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  • В Англии из-за коронавируса отменили церемонию открытия Зала славы АПЛ

В Англии из-за коронавируса отменили церемонию открытия Зала славы АПЛ

16 марта 2020, 18:56

Церемонию открытия Зала славы английской Премьер-лиги отменили в связи с пандемией коронавируса.

В четверг, 19 марта, должны были объявить имена первых двух футболистов, включенных в Зал славы. Также планировалось объявить игроков, претендующих на включение по результатам голосования болельщиков. Новая дата открытия зала славы пока не объявлена.

  • Все матчи АПЛ и других английских дивизионов приостановлены как минимум до 4 апреля.
  • В Англии уже есть Зал славы английского футбола, он располагается в Национальном футбольном музее в Манчестере. Церемония включения новых членов в Зал славы проходит ежегодно в октябре.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига
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