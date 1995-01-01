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    В Англии из-за коронавируса отменили церемонию открытия Зала славы АПЛ

    Церемонию открытия Зала славы английской Премьер-лиги отменили в связи с пандемией коронавируса.

    В четверг, 19 марта, должны были объявить имена первых двух футболистов, включенных в Зал славы. Также планировалось объявить игроков, претендующих на включение по результатам голосования болельщиков. Новая дата открытия зала славы пока не объявлена.

    • Все матчи АПЛ и других английских дивизионов приостановлены как минимум до 4 апреля.
    • В Англии уже есть Зал славы английского футбола, он располагается в Национальном футбольном музее в Манчестере. Церемония включения новых членов в Зал славы проходит ежегодно в октябре.

    Источник: BBC

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