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    Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

    Приз лучшему игроку АПЛ в феврале присудили полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Это был его первый полный месяц в Англии.

    Это 20-й футболист «Юнайтед» в истории, который получит приз лучшему игроку месяца. Столько же представителей брали награду у «Арсенала».

    Фернандеш – первый с 2008 года португалец, получивший награду. 12 лет назад приз дали Деку.

    • При Фернандеше «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл.
    • Англичане купили португальца зимой у «Спортинга».
    • «Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте, вне зоны Лиги чемпионов.

    Источник: АПЛ

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