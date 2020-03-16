Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Приз лучшему игроку АПЛ в феврале присудили полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Это был его первый полный месяц в Англии.

Это 20-й футболист «Юнайтед» в истории, который получит приз лучшему игроку месяца. Столько же представителей брали награду у «Арсенала».

Фернандеш – первый с 2008 года португалец, получивший награду. 12 лет назад приз дали Деку.