Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

Приз лучшему игроку АПЛ в феврале присудили полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Это был его первый полный месяц в Англии.
Это 20-й футболист «Юнайтед» в истории, который получит приз лучшему игроку месяца. Столько же представителей брали награду у «Арсенала».
Фернандеш – первый с 2008 года португалец, получивший награду. 12 лет назад приз дали Деку.
- При Фернандеше «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл.
- Англичане купили португальца зимой у «Спортинга».
- «Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте, вне зоны Лиги чемпионов.
Источник: АПЛ