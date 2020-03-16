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Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале

16 марта 2020, 14:20

Приз лучшему игроку АПЛ в феврале присудили полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Это был его первый полный месяц в Англии.

Это 20-й футболист «Юнайтед» в истории, который получит приз лучшему игроку месяца. Столько же представителей брали награду у «Арсенала».

Фернандеш – первый с 2008 года португалец, получивший награду. 12 лет назад приз дали Деку.

  • При Фернандеше «Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл.
  • Англичане купили португальца зимой у «Спортинга».
  • «Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте, вне зоны Лиги чемпионов.

Источник: АПЛ
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
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