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  • Ротенберг: «Кокорин – неординарный, талантливый футболист. Команда сплотилась вокруг него»

Ротенберг: «Кокорин – неординарный, талантливый футболист. Команда сплотилась вокруг него»

15 марта 2020, 19:41
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился наблюдениями от победного матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • «Сочи» выиграл в этой встрече со счетом 2:0.
  • Команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице.

– Вы знаете, я сегодня увидел именно команду. Ребята бились. Один за всех и все за одного. Это главная наша победа. У нас есть коллектив. Это здорово!

– Есть уверенность, что «Сочи» не вылетит?

– Будем играть дальше. У нас каждый матч как финал. Я не оглядываюсь назад. Смотрю только вперед, не считаю расклады.

– Приглашение Кокорина пока оправдывает себя на все 100 процентов?

– Вы же все сами видите. Саня – очень неординарный, талантливый футболист. Он нам помогает, взбудоражил ребят. Команда сплотилась вокруг него, это очень важно.

– Если летом Кокорин не вернется в «Зенит», постараетесь подписать с ним полноценный контракт?

– Кокорин – игрок «Зенита», у нас он выступает на правах аренды. Все права на него у питерского клуба. А что будет летом? Будет время – будет пища.

– Понимаете, что сегодня здорово помогли «Зениту» сделать уверенный шаг к чемпионству?

– Ну я же питерец (смеется). Вы же знаете, из какого я города?

– Допускаете, что во вторник чемпионат России будет прерван?

– Не знаю. Не мне решать. Хотелось бы, чтобы этот сезон был закончен каким-то образом. Но здесь уже много факторов. Это уже не спортивная тема, на первый план выходит здоровье. Поэтому мне сложно сейчас ответить на ваш вопрос.

«Сочи» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Краснодаром»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (6)
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sobaka120982
1584292425
Ну вот и у нас в Сочи появился свой Галицкий, Гинер,федун
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Hektor 84
1584293585
Талантливые в его возрасте в Сочи не играют.
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shuravi01
1584304020
Кокоша ещё всем наколотит!
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paracetamol
1584315750
Согласен про Коку, но есть еще Мостовой, который уже подошел к его уровню.
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Граф2019
1584357687
зона воспитует...
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