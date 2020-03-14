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    Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей

    Пресс-служба РПЛ объявила, что матч 22-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет при пустых трибунах.

    «В связи с Постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы Администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» – «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей», – говорится в публикации.

    • Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.
    • В России зафиксировано 45 случаев заболевания.
    • Матч «Сочи» – «Краснодар» состоится 15 марта в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    14.03.2020 12:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 7 часов назад

      А в Сочи и так особо на футбол не ходят.

      0
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      Рейтинг: +38356

      portero 8 часов назад

      хреново..... лучше остановить на месяц как все и доиграть потом спокойно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3066

      Каратель 8 часов назад

      Сейчас зрителей уберут,камеры,и начнется беспредел газпрёмовский, нельзя ведь допустить ни в коем случае,чтобы Краснодар выиграл,ведь Зина в опасности

      0
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      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad 8 часов назад

      Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей
      Шо, опять?)))

      0
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      Рейтинг: +10266

      vladimir-7 12 часов назад

      Это чтобы никто не видел судейских косяков в пользу Сочи. Проезд в Сочи
      будет закрыт до ноября с.г., а все желающие отдохнуть, должны ехать в Крым.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1546

      sobaka120982 > vladimir-7 9 часов назад

      Твои слова да богу в уши!!!! Ни нано что бы к нам ехали и в Крым не надо

      0
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      Рейтинг: +3554

      3a zenit 12 часов назад

      да там и так две калеки ходят на матч

      4
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