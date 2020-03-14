Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей

Пресс-служба РПЛ объявила, что матч 22-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет при пустых трибунах.

«В связи с Постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы Администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» – «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей», – говорится в публикации.