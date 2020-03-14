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Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей

14 марта 2020, 12:17
7

Пресс-служба РПЛ объявила, что матч 22-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет при пустых трибунах.

«В связи с Постановлением № 129 от 13 марта 2020 г. главы Администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края» матч 22-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» – «Краснодар» 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей», – говорится в публикации.

  • Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.
  • В России зафиксировано 45 случаев заболевания.
  • Матч «Сочи» – «Краснодар» состоится 15 марта в 14:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар
Комментарии (7)
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3a zenit
1584180099
да там и так две калеки ходят на матч
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vladimir-7
1584180561
Это чтобы никто не видел судейских косяков в пользу Сочи. Проезд в Сочи будет закрыт до ноября с.г., а все желающие отдохнуть, должны ехать в Крым.
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Владислав Vlad
1584193104
Матч «Сочи» – «Краснодар» пройдет без зрителей Шо, опять?)))
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Каратель помойников
1584193109
Сейчас зрителей уберут,камеры,и начнется беспредел газпрёмовский, нельзя ведь допустить ни в коем случае,чтобы Краснодар выиграл,ведь Зина в опасности
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portero
1584194629
хреново..... лучше остановить на месяц как все и доиграть потом спокойно.
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Hektor 84
1584198143
А в Сочи и так особо на футбол не ходят.
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