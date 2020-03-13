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  • Кашшаи – об использовании VAR: «Даже одна минута считается долго»

Кашшаи – об использовании VAR: «Даже одна минута считается долго»

13 марта 2020, 17:23
3

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что работа системы VAR должна занимать как можно меньше времени.

«В нашей работе важны секунды. 20-30 секунд. В обычной жизни – это ничто. Когда я еду в московском метро, один поезд уезжает, приезжает другой, и проходит всего минута.

Наша цель – правильные решения. Но, приобретая опыт, мы стараемся сократить время на просмотр повторов с помощью VAR. Даже одна минута считается долго», – сказал венгерский бывший арбитр.

  • Кашшаи назначен на должность главы департамента судейства РФС 9 января.
  • Он сменил на этом посту Александра Егорова.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (3)
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portero
1584125666
Ну дак штрафуй когда тупят... Надо что то менять в правилах с просмотрами...
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Lilipyt
1584138666
постоянно вар смотрят по 5 минут, ни где такой тупизны нет
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NEONFOL
1584170222
ой что с кашшаи, что без него судейство отстой, наверно дело то не в главе департамента, а в продажности и некомпетентности самих судей
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