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    Кашшаи – об использовании VAR: «Даже одна минута считается долго»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что работа системы VAR должна занимать как можно меньше времени.

    «В нашей работе важны секунды. 20-30 секунд. В обычной жизни – это ничто. Когда я еду в московском метро, один поезд уезжает, приезжает другой, и проходит всего минута.

    Наша цель – правильные решения. Но, приобретая опыт, мы стараемся сократить время на просмотр повторов с помощью VAR. Даже одна минута считается долго», – сказал венгерский бывший арбитр.

    • Кашшаи назначен на должность главы департамента судейства РФС 9 января.
    • Он сменил на этом посту Александра Егорова.

    Источник: Sport24

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