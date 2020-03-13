Кашшаи – об использовании VAR: «Даже одна минута считается долго»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что работа системы VAR должна занимать как можно меньше времени.

«В нашей работе важны секунды. 20-30 секунд. В обычной жизни – это ничто. Когда я еду в московском метро, один поезд уезжает, приезжает другой, и проходит всего минута.

Наша цель – правильные решения. Но, приобретая опыт, мы стараемся сократить время на просмотр повторов с помощью VAR. Даже одна минута считается долго», – сказал венгерский бывший арбитр.