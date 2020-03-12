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    «Локомотив» оштрафован на 80 тысяч рублей за оскорбления фанатами Глушакова

    КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

    «Оскорбительные выкрики в адрес игрока «Ахмата» Дениса Глушакова – штраф «Локомотиву» в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • Глушаков выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.
    • В «Ахмат» он перешел из «Спартака» летом 2019-го.

    «Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей за шестой случай выкриков диктора в микрофон

    Источник: «Чемпионат»

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    12.03.2020 15:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2079

      absent32 8 часов назад

      а почему глушакова не оштрафовали за то что его оскорбляли)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2237

      Борат 8 часов назад

      легенда спартака !
      глушаков, юбилей симоняна, багаж аленичева, судьи федуна - вот кто автор чемпионства, а не какой-то там массимо !
      гыгы

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