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  • «Локомотив» оштрафован на 80 тысяч рублей за оскорбления фанатами Глушакова

«Локомотив» оштрафован на 80 тысяч рублей за оскорбления фанатами Глушакова

12 марта 2020, 15:46
3

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

«Оскорбительные выкрики в адрес игрока «Ахмата» Дениса Глушакова – штраф «Локомотиву» в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

  • Глушаков выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.
  • В «Ахмат» он перешел из «Спартака» летом 2019-го.

«Ахмат» оштрафован на 60 тысяч рублей за шестой случай выкриков диктора в микрофон

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (3)
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absent32
1584018552
а почему глушакова не оштрафовали за то что его оскорбляли)
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Антибиотик
1584117946
О, теперь грузин повесит всю вину по отсутствию трансферов на болельщиков, как это делала смородская, ведь он от этой бабы ничем не отличается на своем посту.
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Fan Loko mik
1584124114
Не справедливо штрафовать за правду! Болельщики назвали вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ!
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