«Локомотив» оштрафован на 80 тысяч рублей за оскорбления фанатами Глушакова

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

«Оскорбительные выкрики в адрес игрока «Ахмата» Дениса Глушакова – штраф «Локомотиву» в 80 тысяч рублей, при повторе нарушения будут применены более строгие меры», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Глушаков выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.

В «Ахмат» он перешел из «Спартака» летом 2019-го.

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