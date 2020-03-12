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  • Симеоне: «В «Барселоне» есть Месси, а у «Атлетико» результат во многом делает Облак»

Симеоне: «В «Барселоне» есть Месси, а у «Атлетико» результат во многом делает Облак»

12 марта 2020, 09:51
7

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

  • Мерсисайдцы вели со счетом 2:0, но мадридская команда ответила тремя голами.
  • Лучшим игроком встречи признали вратаря «Атлетико» Яна Облака, совершившего 11 сейвов.

«У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак – лучший вратарь в мире. Он очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... В «Барселоне» есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть.

Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось.

Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. «Ливерпуль» здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться.

В футболе нужно осложнять сопернику жизнь. Мы старались высоко прессинговать их с помощью Косты, Фелиша и Корреа. Мы не сдались после второго пропущенного мяча, а когда забили, то почувствовали, что все в наших руках», – сказал Симеоне.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (7)
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JackBruce
1583996530
результат несправедлив, но его не изменить.
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1583996749
Довольно сомнительный повод гордиться, когда у тебя результат зависит от игры вратаря. Надеюсь Атлетико вылетит в 1/4, очень скучную игру показывают в этом сезоне. Симеоне начал брать пример с Моуриньо и пошёл деградировать в автобусный парк. Вчера победили исключительно за счёт потрясающей игры Облака и напротив ужасной игры Адриана. В атаку Атлетико совсем разучился играть, Коста далёк от своей лучшей формы, Мората всегда был посредственным нападающим, а Фелиш так и не раскрылся пока что.
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кто там
1583996821
У всех в Испании с головой проблемы и в каждом вью они говорят про месси?) судя по результатам барселоны и самого месси - месси делает разницу против Ланегасов и других *титанов*. Так что данное сравнение скорее оскорбление для Облака нежели одобрение.
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