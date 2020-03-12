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    Симеоне: «В «Барселоне» есть Месси, а у «Атлетико» результат во многом делает Облак»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    • Мерсисайдцы вели со счетом 2:0, но мадридская команда ответила тремя голами.
    • Лучшим игроком встречи признали вратаря «Атлетико» Яна Облака, совершившего 11 сейвов.

    «У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак – лучший вратарь в мире. Он очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... В «Барселоне» есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть.

    Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось.

    Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. «Ливерпуль» здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться.

    В футболе нужно осложнять сопернику жизнь. Мы старались высоко прессинговать их с помощью Косты, Фелиша и Корреа. Мы не сдались после второго пропущенного мяча, а когда забили, то почувствовали, что все в наших руках», – сказал Симеоне.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.03.2020 09:51
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1825

      solodealer 12 часов назад

      Атлетико применил ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)))

      0
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      Рейтинг: +243

      кто там 14 часов назад

      У всех в Испании с головой проблемы и в каждом вью они говорят про месси?)
      судя по результатам барселоны и самого месси - месси делает разницу против Ланегасов и других *титанов*.

      Так что данное сравнение скорее оскорбление для Облака нежели одобрение.

      1
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      Рейтинг: +1825

      solodealer > кто там 12 часов назад

      точно)+

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      Рейтинг: +573

      Play 14 часов назад

      Довольно сомнительный повод гордиться, когда у тебя результат зависит от игры вратаря. Надеюсь Атлетико вылетит в 1/4, очень скучную игру показывают в этом сезоне. Симеоне начал брать пример с Моуриньо и пошёл деградировать в автобусный парк. Вчера победили исключительно за счёт потрясающей игры Облака и напротив ужасной игры Адриана. В атаку Атлетико совсем разучился играть, Коста далёк от своей лучшей формы, Мората всегда был посредственным нападающим, а Фелиш так и не раскрылся пока что.

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      Рейтинг: +243

      кто там > Play 14 часов назад

      Ну про Морату это зря. Парень вышел на замену в ДВ и сделал так же результат) Топом конечно его с полной уверенностью не назвать, но не посредственность - это уж точно.

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      Рейтинг: +1825

      solodealer > Play 12 часов назад

      1. Сомнительно всё в футболе, зависящее ОТ КОГО-ТО ОДНОГО! НА ПОЛЕ... И от Месси тоже...В конечном итоге, футбол - игра коллективная и командная игра,В ОСНОВНОМ, сильнее альтернатив... Но, бывают и исключения..И - факт налицо: ВЧЕРА ОДИН ИГРОК "СДЕЛАЛ" НУЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
      И...какая разница , кто это - вратарь или нап?)))
      2. "Скучная игра Атлетико"???? Это...3-2 против ЭТОГО Ливера у него дома!!??? А Вы, вообще-то, как себе представляете "игру в открытую" против этой банды Клоппа?))) Это была дуэль тактик и стратегий...НЕ интересно? Вы предпочитаете что-то повеселее? 5-0 в пользу Ливера былобы"повеселее"? КОМУ ПОВЕСЕЛЕЕ?)))
      3. "деградировать в пример Моуриньо"?????????? ВЫ ЭТО СЕРЬЁЗНО?))))
      4. "Атлетико" разучился ходить в атаку"???!!!))))
      ДА У НИХ 100-ПРОЦЕНТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ! Три раза "сходили", три раза забили)))) Это...Барса разучилась "ХОДИТЬ В АТАКУ": держит мяч у себя по 99% времени , а забивает...ОДИН))))И у Ливера вчера с атакой не очень получилось: сидеть в штрафной соперника они-то сидели...))))+++

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      Рейтинг: +573

      Play > кто там 12 часов назад

      там Ливерпуль уже всей командой был на чужой половине, Мората получил хороший пас вразрез, вяленько убежал, а там Адриан трёхметровую дыру в ближнем углу оставил. Таким голом особо гордиться нечего, тем более у Мораты на одно такое действие десять загубленных моментов в гораздо лучшей ситуации.

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      Рейтинг: +573

      Play > solodealer 12 часов назад

      1. Футбол игра коллективная без сомнения, но полевых игроков в команде десять, а вратарь один, и его ошибки всегда в десять раз сильнее влияют на результат. Нападающий промазал три раза по воротам - это не смертельно, вратарь ошибся три раза - это три пропущенных мяча.
      2. Три мяча Ливерпулю это не показатель атакующих мощностей Атлетико, как минимум два гола это грубейшие ошибки вратаря, плюс при 2-1 хозяева очень сильно раскрылись, а основные 90 минут Атлетико играл стоя. Хотя как раз сейчас тот момент, когда с Ливерпулем можно было играть в атаку, команда явно на спаде, плюс нет основного вратаря.
      3. Да, я это серьёзно, что Вас смутило? Моуриньо прогрессирует последние десять лет? Или Атлетико, после ухода Гризманна, не стал играть в автобус?
      4. Да, разучился, я говорю не о конкретном противостоянии с Ливерпулем, а о сезоне в целом. Атлетико одиннадцатый или двенадцатый в Примере по результативности, при том, что команда стабильно идёт в пятёрке. Иногда у Симеоне в полузащите выходят четыре опорника, и это не от безысходности и проблем с составом, это его стратегия на игру. Вы сами говорите о том, что команда за 120 минут три раза сходила в атаку. 100% реализация? Так это Адриану пусть скажут спасибо, был бы в рамке Алисон, Атлетико поехал бы домой со своими тремя атаками и без голов. И не надо мне напоминать, что футбол не терпит сослагательного наклонения, мол был бы тот, а не было бы этого, всё было бы по-другому.

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      Рейтинг: +68

      snob > Play 11 часов назад

      Атлетико выиграл первый матч дома со счетом 1-0, что им нужно делать было, бежать в атаку?)) Атлетико все сделал грамотно, в своем стиле. В первом матче они также забили и стали играть на контратаках и могли еще забивать парочку.

      Атлетико всегда парковал, с Гризманом и до него, только их мало кто в этом обвиняет, в отличие от Моура. Атлетико не может похвастаться многомиллионными тратами, как други топы, но несмотря на это они чаще многих других команд играют в финале ЛЧ, хотя никогда не были фаворитами. Это их стиль, агрессивный футбол от обороны, без этих ваших тотальных контролей мяча. Парковать можно по разному, много кто из команд паркует, но выжигает газон только Атлетико. Есть Атлетико, Хетафе, МЮ Моуриньо, но все они делают это по разному.

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      Рейтинг: +157

      JackBruce 14 часов назад

      результат несправедлив, но его не изменить.

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