Симеоне: «В «Барселоне» есть Месси, а у «Атлетико» результат во многом делает Облак»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Мерсисайдцы вели со счетом 2:0, но мадридская команда ответила тремя голами.

Лучшим игроком встречи признали вратаря «Атлетико» Яна Облака, совершившего 11 сейвов.

«У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак – лучший вратарь в мире. Он очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... В «Барселоне» есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть.

Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось.

Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. «Ливерпуль» здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться.

В футболе нужно осложнять сопернику жизнь. Мы старались высоко прессинговать их с помощью Косты, Фелиша и Корреа. Мы не сдались после второго пропущенного мяча, а когда забили, то почувствовали, что все в наших руках», – сказал Симеоне.