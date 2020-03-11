Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч «Зенит» – «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Товарищеский матч «Зенит» – «Шальке» перенесен из-за коронавируса

11 марта 2020, 16:26
3

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке» перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской команды.

Клубы приняли совместное решение о переносе игры в связи со вспышкой коронавируса.

«В настоящее время «Зенит» и «Шальке» обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретенные ранее билеты на игру остаются действительными», – говорится в сообщении российского клуба.

  • Матч должен был пройти 29 марта в Гельзенкирхене.
  • В Германии число зараженных коронавирусом превысило 1,4 тысячи человек.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Товарищеские матчи Шальке-04 Зенит
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
горняк1936
1583934279
А может уже пора Землю перенести на Луну из-за коронавируса ? Надоело..
Ответить
paracetamol
1583956100
Немцы инфицированные, к ним нельзя.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+