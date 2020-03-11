Товарищеский матч «Зенит» – «Шальке» перенесен из-за коронавируса

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке» перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Клубы приняли совместное решение о переносе игры в связи со вспышкой коронавируса.
«В настоящее время «Зенит» и «Шальке» обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретенные ранее билеты на игру остаются действительными», – говорится в сообщении российского клуба.
- Матч должен был пройти 29 марта в Гельзенкирхене.
- В Германии число зараженных коронавирусом превысило 1,4 тысячи человек.
Источник: Официальный сайт «Зенита»