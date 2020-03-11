Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Товарищеский матч «Зенит» – «Шальке» перенесен из-за коронавируса

    Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке» перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской команды.

    Клубы приняли совместное решение о переносе игры в связи со вспышкой коронавируса.

    «В настоящее время «Зенит» и «Шальке» обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретенные ранее билеты на игру остаются действительными», – говорится в сообщении российского клуба.

    • Матч должен был пройти 29 марта в Гельзенкирхене.
    • В Германии число зараженных коронавирусом превысило 1,4 тысячи человек.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2020 16:26
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5210

      paracetamol 2 часа назад

      Немцы инфицированные, к ним нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 5 часов назад

      Жаль тренировочку пропустят. Не Зенит, так немцы отказались бы из за вируса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 5 часов назад

      Зассали бомжары - чуют , что огребут по полной , вот и нашли причину )))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -96

      Аденн 6 часов назад

      спидозный бЗенитец избежал очередного позора. гы-гы-гы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +409

      FROL001 7 часов назад

      Целее будут.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1529

      alarm 7 часов назад

      с шальке мы всегда успеем сыграть, но в этом году ещё запланирован товарняк с барселоной. вот его бы не перенесли.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      горняк1936 8 часов назад

      А может уже пора Землю перенести на Луну из-за коронавируса ? Надоело..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6657

      ilichkadr > горняк1936 6 часов назад

      Так и на Луну вирусы закинут. У нас сейчас панику поднять, как 2 пальца обоссать. Сегодня коронавирус, а завтра нашествие каких-нибудь неизвестных науке тараканов придумают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75222
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru