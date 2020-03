Кейн приступил к тренировкам с мячом. Он пропустил уже более двух месяцев

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что он уже тренируется с мячом.

«Люблю быть на газоне с мячом в ногах», – подписал англичанин опубликованное в твиттере видео с занятия.

Love being back on the grass with a ball at my feet pic.twitter.com/9b8klAmFmw