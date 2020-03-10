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    Кейн приступил к тренировкам с мячом. Он пропустил уже более двух месяцев

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что он уже тренируется с мячом.

    «Люблю быть на газоне с мячом в ногах», – подписал англичанин опубликованное в твиттере видео с занятия.

    • Кейн получил травму 1 января.
    • Форварду сделали операцию в связи с разрывом левого подколенного сухожилия.
    • Ранее «Тоттенхэм» сообщал, что возвращение игрока к тренировкам ожидается не ранее апреля.

    Источник: Твиттер Гарри Кейна

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    10.03.2020 01:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1237

      geroin161 10 марта, 17:42

      Кейн, четкий футболист. На ЧМ постоянно отслеживал его игры

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