Кейн приступил к тренировкам с мячом. Он пропустил уже более двух месяцев

Кейн, четкий футболист. На ЧМ постоянно отслеживал его игры
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что он уже тренируется с мячом.
«Люблю быть на газоне с мячом в ногах», – подписал англичанин опубликованное в твиттере видео с занятия.
- Кейн получил травму 1 января.
- Форварду сделали операцию в связи с разрывом левого подколенного сухожилия.
- Ранее «Тоттенхэм» сообщал, что возвращение игрока к тренировкам ожидается не ранее апреля.
Love being back on the grass with a ball at my feet pic.twitter.com/9b8klAmFmw— Harry Kane (@HKane) March 9, 2020