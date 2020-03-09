Бензема вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Реала»

Форвард «Реала» Карим Бензема забил в ворота «Бетиса» в матче 27-го тура Примеры.
Этот гол стал для француза 241-м в составе мадридцев. По этому показателю он догнал Ференца Пушкаша.
Бензема и Пушкаш теперь делят пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Выше них только Карлос Сантильяна (289), Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).
- Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
- Нападающий в феврале стал лучшим ассистентом в истории клуба (132 результативные передачи).
Источник: «Бомбардир»