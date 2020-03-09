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    Бензема вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Реала»

    Форвард «Реала» Карим Бензема забил в ворота «Бетиса» в матче 27-го тура Примеры.

    Этот гол стал для француза 241-м в составе мадридцев. По этому показателю он догнал Ференца Пушкаша.

    Бензема и Пушкаш теперь делят пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    Выше них только Карлос Сантильяна (289), Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

    • Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
    • Нападающий в феврале стал лучшим ассистентом в истории клуба (132 результативные передачи).

    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2020 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 9 марта 2020, 12:53

      Надёжный,качественный игрок.В пятёрку забивал в Реале просто так не влезешь.Удачи, Карим.

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