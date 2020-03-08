Сарри – о предстоящем 1000-м матче Роналду: «Криштиану должен ставить для себя новые цели»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о том, что форвард туринцев Криштиану Роналду сегодня может провести 1000-й матч в карьере.
«Криштиану – игрок, который возвеличивает себя в большом количестве матчей. 1000 игр – это выдающийся показатель, но Роналду должен ставить для себя новые цели.
У одноклубников есть отличный повод сделать Криштиану подарок», – заявил итальянский специалист.
- Криштиану Роналду проведет 1000-й официальный матч в карьере, если выйдет на поле против «Интера» в Серии А.
- Португалец провел за «Ювентус» 21 матч в этом сезоне чемпионата Италии, забил 21 мяч и отдал две голевых передачи.
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»