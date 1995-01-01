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    Сарри – о предстоящем 1000-м матче Роналду: «Криштиану должен ставить для себя новые цели»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о том, что форвард туринцев Криштиану Роналду сегодня может провести 1000-й матч в карьере.

    «Криштиану – игрок, который возвеличивает себя в большом количестве матчей. 1000 игр – это выдающийся показатель, но Роналду должен ставить для себя новые цели.

    У одноклубников есть отличный повод сделать Криштиану подарок», – заявил итальянский специалист.

    • Криштиану Роналду проведет 1000-й официальный матч в карьере, если выйдет на поле против «Интера» в Серии А.
    • Португалец провел за «Ювентус» 21 матч в этом сезоне чемпионата Италии, забил 21 мяч и отдал две голевых передачи.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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