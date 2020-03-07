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  • Corriere dello Sport: «Лацио» готовит новый контракт для Симоне Индзаги

Corriere dello Sport: «Лацио» готовит новый контракт для Симоне Индзаги

7 марта 2020, 14:55

Руководство «Лацио» хочет продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.

По информации Corriere dello Sport, в римском клубе очень довольны работой 43-летнего специалиста, поэтому собираются заключить с ним новое соглашение.

Сам Индзаги счастлив в «Лацио» и не планирует покидать команду, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».

  • Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году.
  • Индзаги возглавляет «Лацио» с апреля 2016 года. Выиграл с командой Кубок и два Суперкубка Италии.
  • Римляне лидируют в текущем розыгрыше Серии А, но у конкурентов есть матчи в запасе.

Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Лацио Индзаги Симоне
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