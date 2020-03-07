Corriere dello Sport: «Лацио» готовит новый контракт для Симоне Индзаги

Руководство «Лацио» хочет продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги.

По информации Corriere dello Sport, в римском клубе очень довольны работой 43-летнего специалиста, поэтому собираются заключить с ним новое соглашение.

Сам Индзаги счастлив в «Лацио» и не планирует покидать команду, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ» и «Барселоны».