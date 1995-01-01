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    «РБ Лейпциг» извинился перед японцами, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса

    «РБ Лейпциг» выступил с заявлением из-за скандала с японскими болельщиками.

    «В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Клуб приносит извинения пострадавшим болельщикам и намерены исправить эту ситуацию. Мы пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно взаимодействовать с властями, чтобы найти наилучшее решение для всех болельщиков»,– говорится в заявлении «РБ Лейпциг».

    • Во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:1) охрана вынудила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала матча из-за риска заболевания коронавирусом.

    Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»

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