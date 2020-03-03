«РБ Лейпциг» извинился перед японцами, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса

«РБ Лейпциг» выступил с заявлением из-за скандала с японскими болельщиками.

«В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Клуб приносит извинения пострадавшим болельщикам и намерены исправить эту ситуацию. Мы пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно взаимодействовать с властями, чтобы найти наилучшее решение для всех болельщиков»,– говорится в заявлении «РБ Лейпциг».