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  • «РБ Лейпциг» извинился перед японцами, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса

«РБ Лейпциг» извинился перед японцами, которых выгнали со стадиона из-за коронавируса

3 марта 2020, 09:22
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«РБ Лейпциг» выступил с заявлением из-за скандала с японскими болельщиками.

«В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска. К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Клуб приносит извинения пострадавшим болельщикам и намерены исправить эту ситуацию. Мы пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно взаимодействовать с властями, чтобы найти наилучшее решение для всех болельщиков»,– говорится в заявлении «РБ Лейпциг».

  • Во время матча 24-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:1) охрана вынудила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала игры из-за риска заболевания коронавирусом.

Источник: Официальный сайт «РБ Лейпциг»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг
Комментарии (1)
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FanatSerj
1583230808
а это не расизм? или это только про негров, а этих узкопленочных в Европе не различают )))
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