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    Артета – о победа над «Портсмутом»: «Арсенал» забил два гола и мог забить еще больше»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своего клуба в 1/8 финала Кубка Англии против «Портсмута» (2:0).

    «Я очень доволен молодежью и искренне получаю удовольствие от работы с ней. Парни заслуживают своего шанса. Да, это всегда риск, но эти ребята этого заслуживают.

    «Портсмут» усложнял нам задачу выхода в следующую стадию. При этом мы хорошо отреагировали и забрали доминацию над игрой. Мы забили два гола и могли забить еще больше.

    Хочу отметить, что мы не пропустили сегодня, и мы значительно лучше оборонялись при стандартах.

    У нас есть быстрые ребята. Рис Нелсон – необычный игрок. Один в один он способен обвести любого соперника. Он вернулся после паузы и показал свои навыки», – заявил испанский специалист.

    Источник: BBC

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