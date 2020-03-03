Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Артета – о победа над «Портсмутом»: «Арсенал» забил два гола и мог забить еще больше»

Артета – о победа над «Портсмутом»: «Арсенал» забил два гола и мог забить еще больше»

3 марта 2020, 06:44

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своего клуба в 1/8 финала Кубка Англии против «Портсмута» (2:0).

«Я очень доволен молодежью и искренне получаю удовольствие от работы с ней. Парни заслуживают своего шанса. Да, это всегда риск, но эти ребята этого заслуживают.

«Портсмут» усложнял нам задачу выхода в следующую стадию. При этом мы хорошо отреагировали и забрали доминацию над игрой. Мы забили два гола и могли забить еще больше.

Хочу отметить, что мы не пропустили сегодня, и мы значительно лучше оборонялись при стандартах.

У нас есть быстрые ребята. Рис Нелсон – необычный игрок. Один в один он способен обвести любого соперника. Он вернулся после паузы и показал свои навыки», – заявил испанский специалист.

Источник: BBC
Англия. Кубок Арсенал Артета Микель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+