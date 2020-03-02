Генеральный директор «Сочи»: «Пока нет ясности, сможет ли Кокорин сыграть против «Зенита»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, сможет ли нападающий Александр Кокорин сыграть против «Зенита».
— Готов ли «Сочи» или сам Кокорин заплатить «Зениту» за выход на поле в апрельской игре на «Газпром Арене»?
— Пока ясности по этому вопросу нет.
— В ситуации с Артемом Дзюбой и «Арсеналом» это стоило 120 тысяч евро. А сколько у Кокорина?
— Порядок цифр я не обсуждаю. Непосредственно по выходу все будет ясно.
- Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.
- Форвард забил гол в дебютном матче против тульского «Арсенала» (1:2).
- Матч «Зенит» – «Сочи» пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге.
Источник: «Спорт-Экспресс»