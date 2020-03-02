Генеральный директор «Сочи»: «Пока нет ясности, сможет ли Кокорин сыграть против «Зенита»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, сможет ли нападающий Александр Кокорин сыграть против «Зенита».

— Готов ли «Сочи» или сам Кокорин заплатить «Зениту» за выход на поле в апрельской игре на «Газпром Арене»?

— Пока ясности по этому вопросу нет.

— В ситуации с Артемом Дзюбой и «Арсеналом» это стоило 120 тысяч евро. А сколько у Кокорина?

— Порядок цифр я не обсуждаю. Непосредственно по выходу все будет ясно.