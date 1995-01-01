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    Генеральный директор «Сочи»: «Пока нет ясности, сможет ли Кокорин сыграть против «Зенита»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, сможет ли нападающий Александр Кокорин сыграть против «Зенита».

    — Готов ли «Сочи» или сам Кокорин заплатить «Зениту» за выход на поле в апрельской игре на «Газпром Арене»?

    — Пока ясности по этому вопросу нет.

    — В ситуации с Артемом Дзюбой и «Арсеналом» это стоило 120 тысяч евро. А сколько у Кокорина?

    — Порядок цифр я не обсуждаю. Непосредственно по выходу все будет ясно.

    • Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.
    • Форвард забил гол в дебютном матче против тульского «Арсенала» (1:2).
    • Матч «Зенит» – «Сочи» пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +333

      FROL001 23 минуты назад

      Пукай играет и я буду рад если забьет. Только чтобы итоговый счет был в пользу Зенита. Гыгыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1713

      Бухбух 51 минуту назад

      Это будет видно по таблице на тот момент. Так что, возможны варианты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      alarm 1 час назад

      это 27 тур. к тому моменту мы уже будем чемпионами, так что пофиг, выйдет или нет. позор спартаку!

      2
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      Рейтинг: +333

      FROL001 > alarm 22 минуты назад

      Они в 28 туре отыграются на свиньях. Деклассируют их.

      3
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