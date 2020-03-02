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  • Генеральный директор «Сочи»: «Пока нет ясности, сможет ли Кокорин сыграть против «Зенита»

Генеральный директор «Сочи»: «Пока нет ясности, сможет ли Кокорин сыграть против «Зенита»

2 марта 2020, 16:13
6

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, сможет ли нападающий Александр Кокорин сыграть против «Зенита».

— Готов ли «Сочи» или сам Кокорин заплатить «Зениту» за выход на поле в апрельской игре на «Газпром Арене»?

— Пока ясности по этому вопросу нет.

— В ситуации с Артемом Дзюбой и «Арсеналом» это стоило 120 тысяч евро. А сколько у Кокорина?

— Порядок цифр я не обсуждаю. Непосредственно по выходу все будет ясно.

  • Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.
  • Форвард забил гол в дебютном матче против тульского «Арсенала» (1:2).
  • Матч «Зенит» – «Сочи» пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Бухбух
1583156113
Это будет видно по таблице на тот момент. Так что, возможны варианты.
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Hektor 84
1583160672
Фарм клуб заплатит Синиту за выход на поле Кокошки???
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Ziklop
1583167346
К 27туру видно будет кому очки нужнее.
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Plyash
1583175428
Да не будет Коки на поле,это же очевидно.Газпром-Град не санкционирует выход на поле, "кабы Кока нечаянно не обосрал Зеньку."
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