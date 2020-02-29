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Главные новости дня. «Спартак» победил «Динамо», «Ливерпуль» впервые за 13 месяцев проиграл в АПЛ

29 февраля 2020, 23:33
3

АПЛ. «Ливерпуль» крупно уступил в Уотфорде, проиграв впервые с января 2019 года.

«Хоффенхайм» и «Бавария» в последние минуты очного матча не шли в атаку в знак протеста.

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РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» и поднялся на девятое место.

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Официально: «Ювентус» – «Интер» и еще четыре матча Серии А перенесены из-за коронавируса.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1583035928
Динамо победил "свиной грипп".
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Александ1982
1583039901
Спартак с победой! да немного повезло, но на то и футбол!!! матч был интересный!Динамо хорошо играло! посмотрим теперь кубок!!!
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Jeck Denielse
1583040308
"Поднялся на 9-е место"...))) без комментариев...
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