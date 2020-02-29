Главные новости дня. «Спартак» победил «Динамо», «Ливерпуль» впервые за 13 месяцев проиграл в АПЛ

АПЛ. «Ливерпуль» крупно уступил в Уотфорде, проиграв впервые с января 2019 года.

«Хоффенхайм» и «Бавария» в последние минуты очного матча не шли в атаку в знак протеста.

РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» голов не забили, «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом».

Семин получил красную карточку в матче с «Зенитом».

Тедеско: «Спартаку» немного повезло. Комличенко дважды нас простил.

РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» и поднялся на девятое место.

Фанаты «Динамо» и «Спартака» подрались в метро перед матчем.

РПЛ. ЦСКА дома спас ничью в матче с «Уралом».

Официально: «Ювентус» – «Интер» и еще четыре матча Серии А перенесены из-за коронавируса.

Уткин: «Формат жеребьевки ЛЧ был изменен под чемпиона России, когда спонсором турнира стал «Газпром».