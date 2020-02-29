Уткин: «Формат жеребьевки ЛЧ был изменен под чемпиона России, когда спонсором турнира стал «Газпром»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что формат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сделан в интересах чемпиона РПЛ, но на практике это только вредит российской команде.

«Питер все-таки бесконечная, бесконечная провинция. Пока провинциальность в своей бесконечности успешно конкурирует даже с красотой этого города. Пишу это, кстати, с верой в окончательную победу красоты. Эхом вторят друг другу Федор Погорелов и Геннадий Орлов. Важнейший вывод по итогам первых лигочемпионских матчей, выносимый в заголовок, в твиты и пр. – смотрите, а у «Зенита»-то были серьезные соперники! Что «Лейпциг», что «Лион», победили «Тоттенхэм», одолели «Ювентус»... Ого-го!

Это же не потому, что в отдельно взятых головах Федора и Геннадия Сергеевича эта мысль засела. А потому, что этим живет город. Потому что городу обидно – кому проиграли, даже не грандам; Орлов, Погорелов, они же лица футбольных голосов (именно так) в этом городе, это навязчивый вопрос, на который им постоянно приходится отвечать. И они ведутся. На самом деле и повестки-то такой нет. Я даже не буду говорить, что в Лиге чемпионов для серьезных команд есть два турнира. Попасть в весну и потом отдельно быть готовым к весне – разные задачи. И «Лион» сегодня – не «Лион» ноября.

Я даже не буду говорить, как же, если столь сильны те, кому мы проиграли – как не вспомнить, что «Зенит» вообще-то занял последнее место в группе. Он уступил и «Бенфике». Причем ею он был разгромлен в последнем туре, еще питая надежды на лигочемпионский плей-офф. «Зенит» был четвертым... Так вот «Бенфика»-то, крушительница надежд, уже проиграла. Кстати, донецкому «Шахтеру». В предлагаемой Погореловым и Орловым системе ценностей это ведь тоже показатель? Показатель. Но еще более важная черта этой системы ценностей... Умолчание! Потому что провинциальна эта система. Но значимо даже не это.

Вообще-то вся эта «переоценка собственного провала спустя три месяца по его последствиям» уничтожается одним замечанием: «Зенит» же БЫЛ МАТКОЙ ГРУППЫ! Так эти соперники сильны – в сравнении с кем? А? Может быть, в сравнении или, вернее, в связи с осознанием факта, уважаемые Геннадий и Федор, что ВСЕ остальные семеро маток остальных групп попали в плей-офф? Ну, поголовно. А «Зенит» – нет? Остался четвертым, вообще без весны? Но и это, конечно, не так значимо, не так.

Не так, как то, что вообще система определения маток групп при жеребьевке – а именно таковыми становятся чемпионы семи первых по рейтингу стран плюс победитель последнего розыгрыша – была выбрана вместо прежней, чисто рейтинговой, специально под российского чемпиона, когда спонсором ЛЧ стал «Газпром»? Вот это уже более важно. Потому что это глупый выбор. Глупый. Попасть в первую корзину, будучи чемпионом России – значит сформировать для своей сильнейшей команды группу без выраженного фаворита. Так называемую РОВНУЮ ГРУППУ. Она не более проста, а более сложна для представителя России. Потому что она требует ровного качества игры три месяца. А это синоним настоящего класса. Его у российских клубов в сравнении с другими претендентами на плей-офф НЕТ. Что мы и увидели сейчас. Поэтому «Зенит» и остался четвертым.

Наоборот, окажись он из 2-3 корзины в группе с выраженным лидером – лидер мог бы разделаться со всеми, и тогда, чтобы стать за ним вторым, могло бы хватить победы в конкретной ключевой игре. Это же очевидно. И вот тут мы подходим к главному. В «Зените»/«Газпроме» принимают решения и могут их лоббировать на уровне УЕФА люди, которым такие простые и очевидные соображения просто не приходят в голову. Что решение о нынешнем формате жеребьевки системно работает против российского чемпиона, а соблазнительна в нем только оболочка. Упаковка.

И настоящая провинциальность питерской журналистики, и мысли, и вообще футбольной тусы – мы подошли к главному – в том, что на это Великим Боссам некому раскрыть глаза. Там принято поддакивать. Или молчать. А потом говорить: смотри-ка, а мы проиграли-то не говну! Не серости! Нам просто немного не повезло! Да, начальник? Да. А я вот тут, начальник, я всегда тут и сижу, и всегда правильно думаю. Ничего, под вашей державной рукой нам скоро немножко улыбнется удача, и скоро лучи ее... Ох», – написал Уткин в своем телеграм-канале.