«Мутко против»: Семин получил от «Локо» премиями 50 миллионов рублей, Геркус – 20 миллионов

Стали известны размеры премий, которые бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назначал сотрудникам московского клуба.
«Больше всего денег получил главный тренер команды Юрий Семин. За четыре года – почти 50 миллионов рублей (это не считая зарплаты). 25 миллионов из них Семин получил в чемпионский сезон. Хорошо подзаработали и спортивные директора команды. Только в 2018 году Эрик Штоффельсхаус получил 25 миллионов.
При этом, сам Геркус за два года заработал около 20 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с той, что заработала бывший президент клуба Ольга Смородская. Судя по имеющимся у нас документам примерно такую же сумму получили за четыре года и помощники Семина – Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов«, – пишет телеграм-канал «Мутко против».
- Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
- Иск «Локомотива» к Геркусу принят к производству Арбитражным судом Москвы. Предварительное заседание пройдет 24 марта.
- По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
- Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».