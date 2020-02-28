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  • «Мутко против»: Семин получил от «Локо» премиями 50 миллионов рублей, Геркус – 20 миллионов

«Мутко против»: Семин получил от «Локо» премиями 50 миллионов рублей, Геркус – 20 миллионов

28 февраля 2020, 18:35
4

Стали известны размеры премий, которые бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назначал сотрудникам московского клуба.

«Больше всего денег получил главный тренер команды Юрий Семин. За четыре года – почти 50 миллионов рублей (это не считая зарплаты). 25 миллионов из них Семин получил в чемпионский сезон. Хорошо подзаработали и спортивные директора команды. Только в 2018 году Эрик Штоффельсхаус получил 25 миллионов.

При этом, сам Геркус за два года заработал около 20 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с той, что заработала бывший президент клуба Ольга Смородская. Судя по имеющимся у нас документам примерно такую же сумму получили за четыре года и помощники Семина – Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов«, – пишет телеграм-канал «Мутко против».

  • Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
  • Иск «Локомотива» к Геркусу принят к производству Арбитражным судом Москвы. Предварительное заседание пройдет 24 марта.
  • По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
  • Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (4)
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mdu86
1582909843
Что это за филькина грамота? Геркус и Сёмин с тренерским штабом пришли летом 2016, т.е. начали работать с сезона 2016/2017, а тут приводят премии с сезона 2014/2015...
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Hektor 84
1582923575
Нах это сюда выкладывать? Народ позлить? Новостники пишите о футболе, а не кто сколько получает. Зачем нам эта инфа?
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paracetamol
1582925466
Шпалыч за дело получил, а Смородская с Геркусом - за развал!
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Александ1982
1582956915
че переживаете на РЖД много трудяг, ну не получат пару раз премию народ и все))))
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