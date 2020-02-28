«Мутко против»: Семин получил от «Локо» премиями 50 миллионов рублей, Геркус – 20 миллионов

Стали известны размеры премий, которые бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назначал сотрудникам московского клуба.

«Больше всего денег получил главный тренер команды Юрий Семин. За четыре года – почти 50 миллионов рублей (это не считая зарплаты). 25 миллионов из них Семин получил в чемпионский сезон. Хорошо подзаработали и спортивные директора команды. Только в 2018 году Эрик Штоффельсхаус получил 25 миллионов.

При этом, сам Геркус за два года заработал около 20 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с той, что заработала бывший президент клуба Ольга Смородская. Судя по имеющимся у нас документам примерно такую же сумму получили за четыре года и помощники Семина – Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов«, – пишет телеграм-канал «Мутко против».