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    «Мутко против»: Семин получил от «Локо» премиями 50 миллионов рублей, Геркус – 20 миллионов

    Стали известны размеры премий, которые бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назначал сотрудникам московского клуба.

    «Больше всего денег получил главный тренер команды Юрий Семин. За четыре года – почти 50 миллионов рублей (это не считая зарплаты). 25 миллионов из них Семин получил в чемпионский сезон. Хорошо подзаработали и спортивные директора команды. Только в 2018 году Эрик Штоффельсхаус получил 25 миллионов.

    При этом, сам Геркус за два года заработал около 20 миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с той, что заработала бывший президент клуба Ольга Смородская. Судя по имеющимся у нас документам примерно такую же сумму получили за четыре года и помощники Семина – Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов«, – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    • Ранее столичный клуб обратился в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с функционера 144,6 миллиона рублей.
    • Иск «Локомотива» к Геркусу принят к производству Арбитражным судом Москвы. Предварительное заседание пройдет 24 марта.
    • По информации «Коммерсанта», претензии «Локо» могли возникнуть из-за того, что некоторые сотрудники без достаточных на то оснований получали при Геркусе солидные премии.
    • Сообщалось, что Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2903

      mdu86 2 минуты назад

      Что это за филькина грамота? Геркус и Сёмин с тренерским штабом пришли летом 2016, т.е. начали работать с сезона 2016/2017, а тут приводят премии с сезона 2014/2015...

      0
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      Рейтинг: +1204

      alarm 1 час назад

      в федунятнике расходы на жёлуди для прикорма и то в разы выше

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1650

      Литейный4 > alarm 1 час назад

      Там мазут течет рекой. Федун сидит на нефтяной трубе, по которой течет народная нефть и кричит: - Моё, частное.
      Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +297

      слайд > alarm 56 минут назад

      мамке твоей привет опять дралл ее сегодня на клык дал

      0
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      Рейтинг: +297

      слайд > Литейный4 55 минут назад

      2 дебилааа это сила ты наверное с алармом живешь хахаххахах голубки интересно ты его или он тебя хахахахха

      0
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      Рейтинг: +1650

      Литейный4 > слайд 51 минуту назад

      О, вот и природа во всей красе! Чувствуешь? Это твой IQ падает. Гыгыгы

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