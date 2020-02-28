Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны почти все участники 1/8 финала Лиги Европы.

На этой стадии турнира сыграют «Рейнджерс», «Рома», «Вольфсбург», ЛАСК, «Базель», «Байер», «Истанбул», «Вулверхэмптон», «Шахтер», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Копенгаген», «Хетафе» и «Олимпиакос».

16-я команда определится в матче «Зальцбург» – «Айнтрахт», который перенесли из-за штормового предупреждения.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ запланирована на сегодня, 28 февраля. Начало – в 15:00 по московскому времени.