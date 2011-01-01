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    Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

    Стали известны почти все участники 1/8 финала Лиги Европы.

    На этой стадии турнира сыграют «Рейнджерс», «Рома», «Вольфсбург», ЛАСК, «Базель», «Байер», «Истанбул», «Вулверхэмптон», «Шахтер», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Копенгаген», «Хетафе» и «Олимпиакос».

    16-я команда определится в матче «Зальцбург»«Айнтрахт», который перенесли из-за штормового предупреждения.

    Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ запланирована на сегодня, 28 февраля. Начало – в 15:00 по московскому времени.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -3874

      gosproektikabinet 8 минут назад

      щахта психанула, с таким же играющим вулвером могут и по шесть наколотить

      0
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      Рейтинг: +1178

      Hektor 84 10 минут назад

      Самое забавное то , что португалы все команды вылетели.

      0
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      Рейтинг: -3874

      gosproektikabinet > Hektor 84 7 минут назад

      мавры сделали дело в рейтинге уефа...

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      Рейтинг: +9865

      KLIM777 29 минут назад

      Много сюрпризов! Думаю, что многим "грандам" следует вылетать, так каких игры слишком позорны.

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