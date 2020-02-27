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Широков: «Десятое место – не для «Спартака»? Да ладно?»

27 февраля 2020, 17:58
16

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о второй части сезона РПЛ.

«Десятое место – не для «Спартака»? Да ладно? Интересно возвращение Слуцкого в РПЛ. Интересен сам «Рубин». «Рубин» должен остаться в премьер-лиге без стыковых матчей.

В 2014 году я оставил «Зенит» на хорошем месте, отлучился в «Краснодар», и они все упустили. Тот набор игроков, который есть в «Зените» сейчас, не позволит команде опуститься в таблице. Чемпион известен, тут все понятно. Интрига только за второе место. Внизу, кстати, тоже интересно. «Сочи» сильно усилился.

Главный трансфер зимы — переход Кокорина в «Сочи». 200 процентов усиление. Несмотря на то что он год пропустил, в товарищеском матче с «Динамо» играл на другом уровне по сравнению с остальными.

Главный претендент на вторую путевку в Лигу чемпионов — «Локомотив». Это более опытная команда с более опытным тренером. Смолов ушел, но он не был ключевым игроком. В ЦСКА вернулись носители победного духа — Василий и Алексей Березуцкие. Кто сейчас нужен армейцам? Шкурин был приобретен на подстраховку.

VAR теперь будет на всех матчах? Ну да, теперь заживем. Какие надежды на Кашшаи? У нас до этого были два итальянца, но стало лучше, что ли? – сказал Широков в эфире «Матч ТВ».

  • После 19 туров «Зенит» занимает первое место в таблице, опережая «Краснодар» на 10 очков.
  • «Спартак» располагается на десятой строчке.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Широков Роман
Комментарии (16)
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Max Bobr
1582821884
Как достал уже этот гнилой игрочишка! Сам ничего из себя не представляет и от беспомощности топчет все до чего дотянуться может! Стыдоба!
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Hektor 84
1582823500
Широков та еще гнилушка
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Владислав Vlad
1582825340
В 2014 году я оставил «Зенит» на хорошем месте, отлучился в «Краснодар», и они все упустили. ------ Вот это больше подходит для заголовка.)
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JTherry
1582825913
В 2014 году я оставил «Зенит» на хорошем месте, отлучился в «Краснодар», и они все упустили... у Широкова комплекс Наполеона)) и самомнение, как у аларма с боратом)
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Иван Петров 1986
1582830372
Бомж есть бомж и ничего более. Гнилушка.
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Диктор
1582832176
Мудак.
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Nevsky_RU
1582835191
Спам еще ниже должен быть. Если срезать абсолютно внаглую нарисованные судьями 5 очков в первых 4х турах, и добавить их тем кого засудили, Срамтак на вылет стоять будет. Что было бы вполне объективно и справедливо.
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Vara81
1582839728
Кто ты вообще есть ? Как игрок ты никто !!! Ещё и спартак обсуждает ...
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Vara81
1582839773
Бомж да и только
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Vara81
1582839812
Лысое говна кусок да и только
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