Широков: «Десятое место – не для «Спартака»? Да ладно?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о второй части сезона РПЛ.

«Десятое место – не для «Спартака»? Да ладно? Интересно возвращение Слуцкого в РПЛ. Интересен сам «Рубин». «Рубин» должен остаться в премьер-лиге без стыковых матчей.

В 2014 году я оставил «Зенит» на хорошем месте, отлучился в «Краснодар», и они все упустили. Тот набор игроков, который есть в «Зените» сейчас, не позволит команде опуститься в таблице. Чемпион известен, тут все понятно. Интрига только за второе место. Внизу, кстати, тоже интересно. «Сочи» сильно усилился.

Главный трансфер зимы — переход Кокорина в «Сочи». 200 процентов усиление. Несмотря на то что он год пропустил, в товарищеском матче с «Динамо» играл на другом уровне по сравнению с остальными.

Главный претендент на вторую путевку в Лигу чемпионов — «Локомотив». Это более опытная команда с более опытным тренером. Смолов ушел, но он не был ключевым игроком. В ЦСКА вернулись носители победного духа — Василий и Алексей Березуцкие. Кто сейчас нужен армейцам? Шкурин был приобретен на подстраховку.

VAR теперь будет на всех матчах? Ну да, теперь заживем. Какие надежды на Кашшаи? У нас до этого были два итальянца, но стало лучше, что ли? – сказал Широков в эфире «Матч ТВ».