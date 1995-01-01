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    Широков: «Десятое место – не для «Спартака»? Да ладно?»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о второй части сезона РПЛ.

    «Десятое место – не для «Спартака»? Да ладно? Интересно возвращение Слуцкого в РПЛ. Интересен сам «Рубин». «Рубин» должен остаться в премьер-лиге без стыковых матчей.

    В 2014 году я оставил «Зенит» на хорошем месте, отлучился в «Краснодар», и они все упустили. Тот набор игроков, который есть в «Зените» сейчас, не позволит команде опуститься в таблице. Чемпион известен, тут все понятно. Интрига только за второе место. Внизу, кстати, тоже интересно. «Сочи» сильно усилился.

    Главный трансфер зимы — переход Кокорина в «Сочи». 200 процентов усиление. Несмотря на то что он год пропустил, в товарищеском матче с «Динамо» играл на другом уровне по сравнению с остальными.

    Главный претендент на вторую путевку в Лигу чемпионов — «Локомотив». Это более опытная команда с более опытным тренером. Смолов ушел, но он не был ключевым игроком. В ЦСКА вернулись носители победного духа — Василий и Алексей Березуцкие. Кто сейчас нужен армейцам? Шкурин был приобретен на подстраховку.

    VAR теперь будет на всех матчах? Ну да, теперь заживем. Какие надежды на Кашшаи? У нас до этого были два итальянца, но стало лучше, что ли? – сказал Широков в эфире «Матч ТВ».

    • После 19 туров «Зенит» занимает первое место в таблице, опережая «Краснодар» на 10 очков.
    • «Спартак» располагается на десятой строчке.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Литейный4 2 минуты назад

      Потроллил Ромаха свиней. В следующем сезоне увидим как они феерят в Пердиве. Гыгыгы

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