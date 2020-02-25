В Португалии кондитер за 200 часов создал шоколадную скульптуру Роналду

Португальский кондитер Хорхе Кардозу изготовил скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из шоколада. Видео творения в натуральную величину доступно ниже.
Скульптура выставлена в качестве экспоната в португальском Оваре, после чего она окажется на Мадейре, где родился игрок. Кардозу потратил на работу 200 часов.
- Роналду – действующий чемпион Европы.
- Португалец забил в 11 матчах Серии А подряд.
- В 23:00 по Москве «Ювентус» начнет матч против «Лиона».
Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano RonaldoMore Ronaldo news: https://t.co/kXq3p8HoPo pic.twitter.com/HwhgWbOpR7— AP Sports (@AP_Sports) February 25, 2020