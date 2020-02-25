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    В Португалии кондитер за 200 часов создал шоколадную скульптуру Роналду

    Португальский кондитер Хорхе Кардозу изготовил скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из шоколада. Видео творения в натуральную величину доступно ниже.

    Скульптура выставлена в качестве экспоната в португальском Оваре, после чего она окажется на Мадейре, где родился игрок. Кардозу потратил на работу 200 часов.

    • Роналду – действующий чемпион Европы.
    • Португалец забил в 11 матчах Серии А подряд.
    • В 23:00 по Москве «Ювентус» начнет матч против «Лиона».

    Источник: твиттер AP Sports

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