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  • В Португалии кондитер за 200 часов создал шоколадную скульптуру Роналду

В Португалии кондитер за 200 часов создал шоколадную скульптуру Роналду

26 февраля 2020, 00:43

Португальский кондитер Хорхе Кардозу изготовил скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из шоколада. Видео творения в натуральную величину доступно ниже.

Скульптура выставлена в качестве экспоната в португальском Оваре, после чего она окажется на Мадейре, где родился игрок. Кардозу потратил на работу 200 часов.

  • Роналду – действующий чемпион Европы.
  • Португалец забил в 11 матчах Серии А подряд.
  • В 23:00 по Москве «Ювентус» начнет матч против «Лиона».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер AP Sports
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус
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