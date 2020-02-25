Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Это просто очередная игра. Вот и все»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Испанец не переоценивает значение игры.
«Не согласен, что для этого состава это последний шанс взять Лигу чемпионов. У них будет много возможностей еще.
Матч с «Реалом» – матч с большим клубом. Нам предстоит испытание. Однако это просто очередная игра. Вот и все», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
- Игра в Мадриде состоится завтра, 26 февраля.
- Обе команды идут в своих чемпионатах вторыми.
- Зинедин Зидан считает Гвардиолу лучшим тренером.
Источник: Manchester Evening News