Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Это просто очередная игра. Вот и все»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Испанец не переоценивает значение игры.

«Не согласен, что для этого состава это последний шанс взять Лигу чемпионов. У них будет много возможностей еще.

Матч с «Реалом» – матч с большим клубом. Нам предстоит испытание. Однако это просто очередная игра. Вот и все», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.