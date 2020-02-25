Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Это просто очередная игра. Вот и все»

Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Это просто очередная игра. Вот и все»

25 февраля 2020, 22:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Испанец не переоценивает значение игры.

«Не согласен, что для этого состава это последний шанс взять Лигу чемпионов. У них будет много возможностей еще.

Матч с «Реалом» – матч с большим клубом. Нам предстоит испытание. Однако это просто очередная игра. Вот и все», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

  • Игра в Мадриде состоится завтра, 26 февраля.
  • Обе команды идут в своих чемпионатах вторыми.
  • Зинедин Зидан считает Гвардиолу лучшим тренером.

Источник: Manchester Evening News
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+