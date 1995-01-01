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    Гвардиола – о матче с «Реалом»: «Это просто очередная игра. Вот и все»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Испанец не переоценивает значение игры.

    «Не согласен, что для этого состава это последний шанс взять Лигу чемпионов. У них будет много возможностей еще.

    Матч с «Реалом» – матч с большим клубом. Нам предстоит испытание. Однако это просто очередная игра. Вот и все», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

    • Игра в Мадриде состоится завтра, 26 февраля.
    • Обе команды идут в своих чемпионатах вторыми.
    • Зинедин Зидан считает Гвардиолу лучшим тренером.

    Источник: Manchester Evening News

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