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    Зидан: «Топ-тренеров много, но Гвардиола – лучший»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» дал характеристику Хосепу Гвардиоле. Он считает испанца лучшим.

    «Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Топ-тренеров много, но мне кажется, что он – лучший. У «Сити» много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего», – сказал Зидан.

    • Матч состоится завтра, 26 февраля.
    • Обе команды в своих чемпионатах идут вторыми.
    • «Сити» ближайшие два сезона еврокубков пропустит из-за нарушения финансового фэйр-плей.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2131

      BlackMurder 5 минут назад

      В Баварии и мс он ничего не показал вообще, а в барсе на тот момент тварили месси, хави, пике, иньеста, итд) а щас ты ему хоть х в руки дай он ничего не сможет сделать

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      Рейтинг: +1427

      sir_Alex 25 минут назад

      Но не с МС в ЛЧ 😁

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