Зидан: «Топ-тренеров много, но Гвардиола – лучший»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» дал характеристику Хосепу Гвардиоле. Он считает испанца лучшим.
«Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Топ-тренеров много, но мне кажется, что он – лучший. У «Сити» много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего», – сказал Зидан.
- Матч состоится завтра, 26 февраля.
- Обе команды в своих чемпионатах идут вторыми.
- «Сити» ближайшие два сезона еврокубков пропустит из-за нарушения финансового фэйр-плей.
Источник: УЕФА