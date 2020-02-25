Зидан: «Топ-тренеров много, но Гвардиола – лучший»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» дал характеристику Хосепу Гвардиоле. Он считает испанца лучшим.

«Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Топ-тренеров много, но мне кажется, что он – лучший. У «Сити» много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего», – сказал Зидан.