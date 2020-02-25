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Зидан: «Топ-тренеров много, но Гвардиола – лучший»

25 февраля 2020, 20:14
7

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» дал характеристику Хосепу Гвардиоле. Он считает испанца лучшим.

«Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити». Топ-тренеров много, но мне кажется, что он – лучший. У «Сити» много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего», – сказал Зидан.

  • Матч состоится завтра, 26 февраля.
  • Обе команды в своих чемпионатах идут вторыми.
  • «Сити» ближайшие два сезона еврокубков пропустит из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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sir_Alex
1582654152
Но не с МС в ЛЧ
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BlackMurder
1582655380
В Баварии и мс он ничего не показал вообще, а в барсе на тот момент тварили месси, хави, пике, иньеста, итд) а щас ты ему хоть х в руки дай он ничего не сможет сделать
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bizhan10
1582656551
Он ,наверно прав,надеюсь,ученик Артета потащит Арсенал!
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Derzkiy1
1582666544
Да Пеп крутой ! Но когда есть Клопп как вообще можно кого то рядом ставить ?
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zigbert
1582724577
Не скупится в комплиментах Зидан. Хосеп действительно один из лучших тренеров современности.
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